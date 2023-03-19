疫後創業商機多 華人不應限於微信推廣

郭曼麗16日受到曼哈頓華埠人力中心邀請，在線上針對紐約華人舉辦「如何創業」講座。(截自視訊會議)

新冠疫情 後經濟大洗牌，也製造出不少新的創業機會，聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)經濟和發展專員郭曼麗日前表示，歷經疫情創業市場也跟過去不同，鼓勵有心創業的華人 ，應該更多利用社交媒體行銷、創建專業網頁，不要僅限於使用微信 ，來拓展更多商機。

郭曼麗16日受到曼哈頓華埠人力中心邀請，在線上針對紐約華人舉辦「如何創業」講座，她提到，疫情前約有60%的人可遠端或在家工作，但該數字在目前已超過90%，雖然人們生活已經逐漸步入正軌，但疫情後也為有心創業者開啟了不少新機會和想法。

她介紹，創業有十大步驟，包括：市場調查、寫商業計畫書、評估資本額、選擇企業地點、決定商業結構、企業命名、登記公司、取得雇主聯邦身分識別碼(EIN)、申請執照和許可，以及開立企業銀行帳戶等。

郭曼麗表示，一般華人在創業時，經常會忽略前幾項步驟，僅是「感覺」哪個生意賺錢、受歡迎，就跟著開店，但在長久而言，若能落實市場調查、寫計畫書等步驟，將可有效為企業帶來助力，也能幫助創業者在未來調整企業營運模式和內容、收支等更有概念。

華人在創業時多會透過微信推廣，但郭曼麗建議，創業者應該決定自己的企業目標顧客，若是為服務性質的企業，則應該更多使用社交平台，利用媒體行銷，增加電腦方面能力，在網站上推廣企業，不應只限於微信，才能夠有效擴大顧客群。

另外華人也經常視自己的同行為競爭對手，郭曼麗說，該形式在疫情後逐漸式微，就她自己的經驗，已經看到有愈來愈多相似企業合作，取得政府大型標案，成為新趨勢；她建議，創業者也應該多透過參加商會、社交活動等拓展人脈，對同行也不要抱有戒心，說不定最後有機會成為合作夥伴。更多資訊，可上https://www.sba.gov/查詢。