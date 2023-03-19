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慣犯猖獗 亞當斯促商家向州府陳情 修改保釋法

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯鼓勵小商家向州府陳情，推動保釋法改革打擊慣犯。(紐約市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯鼓勵小商家向州府陳情，推動保釋法改革打擊慣犯。(紐約市長辦公室提供)

由於紐約州現行的保釋法寬鬆，商店竊賊多慣犯，即使因盜竊被抓，也很快就被釋放，讓商家束手無策，紐約市亞當斯(Eric Adams)呼籲全市小商家前往州府奧伯尼(Albany)，向州議員們陳情，表達對現有保釋法的不滿，要求議員再修保釋法，以便打擊街頭慣犯。

根據約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)統計，紐約州現行的改革保釋法，自2020年生效以來截至去年底，因重罪被捕者，釋放後有47%因再次犯案被捕；因暴力重罪被捕者，也有17.3%再度被抓；均比保釋法改革前數據有所增加。

這些累犯、慣犯對小商家和紐約市的經濟復甦帶來負面影響；全國超市協會代表艾斯博(Nelson Eusebio)表示，超市員工幾乎每天都受到攻擊，罪犯因改革保釋法抓了又放，不斷返回商家作案。「等待警察到場需要時間，為了保護員工和店舖的安全，我們只能放犯罪分子走」。

商家竊賊多為慣犯所為。圖為紐約華人商家將慣犯照片貼在店內，用於警示。(本報檔案照...
商家竊賊多為慣犯所為。圖為紐約華人商家將慣犯照片貼在店內，用於警示。(本報檔案照)

亞當斯日前與商界領袖召開的會議上，建議商家在4月1日紐約州最終預算案敲定前，到州府向州議員表達對改革保釋法的不滿，「他們才是需要知道這些情況的人」。

據了解，由近4000個商家於今年初成立的「保護商戶聯盟」(Collective Action to Protect our Stores)，目前已經召集100個小商業主，計畫前往州府與議員們會面陳情。

「這些人到商家行竊，行為已破壞紐約市的經濟復甦，並威脅到紐約人的生計」，市府發言人萊維(Fabien Levy)表示，「市府將繼續與商界、警方、司法機構和民代合作，制定全市性的計畫，遏止零售盜竊情形繼續發生」。

紐約市 紐約州 亞當斯

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