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高端餐館難訂位 華人當「黃牛」小紅書加價出售

記者張晨／紐約報導
米其林星級日本料理店「吉乃壽司」，因品質優、店狹小，訂位難。(張晨／攝影)
米其林星級日本料理店「吉乃壽司」，因品質優、店狹小，訂位難。(張晨／攝影)

位於曼哈頓下城包厘街(Bowery)的米其林星級日本料理店「吉乃壽司」(Yoshino)，由於餐飲品質優良但店內狹小，想要訂位是一位難求；但近日卻發現有華人在中文應用程式「小紅書」上做黃牛，加價出售訂位，由於行為違反餐廳規定，所有預定均遭到取消。

吉乃壽司的所有者，是日本久負盛名的「壽司國手」吉田忠(Tadashi Yoshida)，他在疫情期間關閉了在日本的餐廳轉戰紐約；開店一年便摘下一星，且被諸多食客評論「一星還不夠」、「日料天花板」等；食客想要訂位，需要透過「Tock」平台，並支付每人500元的押金，而一餐實際費用，每人往往超過千元。

該餐廳華裔副廚近日發現，小紅書用戶名「文特超愛吃」的華裔王冬冬，在小紅書上加價售賣吉乃壽司的預定座位，每個座位的價格增加了180元左右；據餐廳透露，該人並非熟客，且從來沒有來過餐廳。

吉乃壽司在發現許多不同面孔的食客使用王冬冬的預定姓名用餐後，聯繫到他，並告知其行為違反餐廳規定，需立即停止，但他卻回應「這是我和朋友之間的事。」

隨後又批評了餐廳，並提出了「一個小建議」，指吉乃壽司「應該允許食客將預定的座位轉給其他人。」不僅吉乃壽司，王冬冬還宣稱自己可以訂到中城三星海鮮餐廳Le Bernardin、華埠Nakaji、Kono以及Kappo Sono的位置，只要食客肯出錢。

吉乃壽司從中文平台上收集到了足夠的證據，與預定平台Tock合作，強行取消了王冬冬接下來的十幾個預定。

Tock市場總監穆爾(Marisa Mulh)表示，儘管此事與吉乃壽司無關，但餐館已經意識到該情況的發生，並強烈反對；預定轉售阻礙了(餐廳)了解客人喜好的能力，而這對他們提供的用餐體驗至關重要。

除此之外，據紐約市酒店聯盟(New York City Hospitality Alliance)執行董事里吉(Andrew Rigie)也表示，這樣的行為會對顧客造成了極大的傷害；「如果有黃牛在那裡搶座位，普通人就更難進去。這使得餐館，尤其是熱門餐館，更不容易進入。」

小紅書 日本 華裔

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