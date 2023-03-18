持斧揚言殺警、殺市長 紐約IS激進分子聖派翠克節落網

揚克斯市穆斯林激進分子因揚言要殺市長、警察，於17日被捕。圖為日前他在個人社群媒體上發布的持斧頭圖片。(紐約南區聯邦法院提供)

來自紐約州威徹斯特郡(Westchester County)揚克斯市(Yonkers)的一名伊斯蘭激進分子，揚言在聖派翠克節(St. Patrick's Day)遊行 日發起攻擊，要將揚克斯市市長和警察 「釘在十字架上」，並在個人社群媒體 上發布手持斧頭的照片，於17日遭到聯邦調查局逮捕。

揚克斯市將於18日舉辦聖派翠克節遊行，聯邦調查局(FBI)指出，32歲的科拉(Ridon Kola)於17日發一條信息給揚克斯警方，寫道：「我要把整個麥克萊恩大街(McLean Ave.)上的揚克斯市警察和他們的老闆都釘死在十字架上。這將是一個恐怖的場景。」

雖然科拉沒有直接威脅遊行，但麥克萊恩大道為18日的聖派翠克節活動舉行的街道，這促使當局在17日實施了逮捕；揚克斯市18日的慶祝活動將如期舉行，市長斯帕諾(Mike Spano)表示，像這樣的威脅不會嚇到我們慶祝愛爾蘭裔美國人社區的許多貢獻。

據紐約南區聯邦檢察官戴勉威(Damian Williams)表示，科拉被指控威脅跨州通信。

聯邦調查局稱，科拉曾多次在網上發布令人不安的帖子，包括支持「聖戰」或「對非穆斯林開戰」；他還表達了對伊斯蘭國極端分子的支持。

科拉也於本月9日向警方帳戶發送了一則信息，上面寫著：「老天作證，第一個被釘死的人將是揚克斯市的老鼠們，讚美真主。」與此同時，還有一條信息提到了在麥克萊恩大街殺死警察。

戴勉威表示，對警察的暴力威脅或破壞公共安全的威脅是不能容忍的，科拉現在被指控並面臨監禁，因為他威脅到了負責保護民眾安全的專職執法者。

幾個月前的時報廣場跨年夜晚，三名警員被來自緬因州「最友好小鎮」的19歲嫌犯比克福(Trevor Bickford)持刀砍傷；他原本打算前往阿富汗支持神學士，「打擊他認為反穆斯林的政府，包括美國」，但在最後一刻選擇了紐約市作為攻擊目標。