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紐約市擬在學生通勤高峰 增派地鐵警員巡邏數

記者張心／紐約即時報導
主管公共安全的副市長班克斯承諾加強通勤高峰時段地鐵巡邏警力。（會議直播）
主管公共安全的副市長班克斯承諾加強通勤高峰時段地鐵巡邏警力。（會議直播）

紐約市主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)17日召開新聞簡報時表示，將在上學和放學等學生通勤高峰時段，加強地鐵警員的巡邏人數，同時增加公校運動項目，阻止學生成為街頭暴力源頭。

副市長班克斯、市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)、交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、市府法律顧問海因茲-拉迪克斯(Sylvia Hinds-Radix)今日出席公共安全情況簡報發布會，對公眾陳述亞當斯(Eric Adams)政府近期公共安全、交通治理成果，並接受公眾對政府工作提問。

面對家長對於公校暴力安全的提問，班克斯表示，他認為家長們希望市府投資建立新體育場、溜冰場、聘請更多體育教練的呼籲很有道理，為了防止青少年成為街頭暴力的源頭，當局還將同社區組織合作，建立更多音樂俱樂部、航空興趣小組等項目，豐富學生放學後的課餘生活。

另一名布朗士區公校老師提問，認為地鐵的巡邏警員雖然比之前多，但在學生出行高峰時段卻經常看不到。班克斯回應稱，自己會同市警局(NYPD)協商，立刻在學生上學、放學、工人上下班等出勤高峰時段，加強地鐵巡邏警力。

市府治安簡報發布會透露，擬增加公校運動項目，阻止學生成為街頭暴力源頭。（會議直播...
市府治安簡報發布會透露，擬增加公校運動項目，阻止學生成為街頭暴力源頭。（會議直播）

地鐵 公校 亞當斯

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