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法拉盛韓裔弒母遭控謀殺 罪成恐囚終身

記者鄭怡嫣／紐約報導
案發地點。（本報檔案照)
案發地點。（本報檔案照)

皇后區檢察官凱茲 (Melinda Katz)16日宣布，涉嫌將母親刺死的法拉盛20歲韓裔男子趙丹尼(Dennis Cho，以下均為音譯)當日在皇后區刑事法院過堂，被控二級謀殺等罪，罪成將面臨25年至終身監禁。

檢方指，居住在法拉盛191街近北方大道的20歲韓裔男子趙丹尼，16日過堂，被控二級謀殺、兩項藐視法庭、兩項攻擊、非法持武及騷擾等項罪，法官訂於5月3日再次庭審，罪成將面臨25年至終身監禁。凱茲表示，被告涉嫌以殘忍、冷血的方式刺死母親，是任何家庭都不應該忍受的殘酷襲擊。

2月24日下午1時許，趙丹尼與59歲的母親趙賢淑(Hyun Sook Cho)在家，他涉嫌向母親的背部捅了多刀，導致死亡。此外，趙丹尼與61歲的父親趙勝吾(Seong Woo Cho)也發生衝突，導致父親手部撕裂。之後，趙丹尼緊勒趙勝吾的頸部。

本報先前報導，案發當時，趙賢淑身中數刀，失去意識倒於臥室地板，送醫搶救無效。附近居民表示，社區過去安全無血案，曾聽過死者屋內傳出爭吵聲，但從未聽過有打鬥或其他暴力行為，疑為家庭糾紛引殺機。印象中被告是一個十分有禮貌的青年，死者丈夫則努力工作，經常幫助鄰居鏟雪等。

韓裔 法拉盛 皇后區

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