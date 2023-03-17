郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

聯邦執法部門正在調查，中國流亡富翁郭文貴曼哈頓 豪華公寓內發生的神秘大火是否是遙控所引發。當局正在調查火災原因，他們認為火災可能不是由樓內的人引發，而是以某種方式遠端啟動。因為住處被竊聽，遙控引發火災完全有可能。

「紐約郵報」報導，消息人士指，郭文貴位於曼哈頓五大道Sherry-Netherland酒店的豪華公寓絕對裝了竊聽器，在那裡發生的一切都被記錄下來，尤其是公寓內的日光室。

郭文貴15日早晨被捕，約六小時後起火，當時聯邦調查局的特工正在內搜查，不得不暫時撤出。消息人士透露，大火燒毀了公寓內布置優雅的書房，書房裡還有一個酒吧。根據房產紀錄，郭文貴在2015年以6750萬元買下曼哈頓的這處豪華公寓。

郭文貴和財務顧問余建明(William Je)被指控策畫和實施規模巨大的詐騙活動。根據檢方文件，他們以成立媒體平台GTV的名義非法集資，從追隨者斂財10多億元。郭文貴購買價值2650萬元的新澤西州 豪宅、3700萬元游艇，還購買價值3萬6000元的床墊和14萬元的鋼琴。

消息人士稱，郭文貴曾在該豪華的曼哈頓公寓內接待英國前首相布萊爾(Tony Blair)，正是布萊爾寫的一封介紹信使郭文貴進入更高的社交圈，獲得地位。沒有這封介紹信，他絕對認識不了那麼多要人。

郭文貴還是川普前顧問班農(Steve Bannon)的朋友，兩人有商業和政治聯繫。2022年，班農就是在郭文貴的游艇上被捕。班農被指控參與一項欺騙投資者的計畫，以私營方式建造美墨邊境隔離牆。2020年，郭文貴和班農以推翻中國共產黨政府為名義成立了一個政治團體。