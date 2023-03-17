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郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

記者胡聲橋／紐約報導
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)
圖為郭文貴2018年出席紐約活動。(Getty Images)

聯邦執法部門正在調查，中國流亡富翁郭文貴曼哈頓豪華公寓內發生的神秘大火是否是遙控所引發。當局正在調查火災原因，他們認為火災可能不是由樓內的人引發，而是以某種方式遠端啟動。因為住處被竊聽，遙控引發火災完全有可能。

「紐約郵報」報導，消息人士指，郭文貴位於曼哈頓五大道Sherry-Netherland酒店的豪華公寓絕對裝了竊聽器，在那裡發生的一切都被記錄下來，尤其是公寓內的日光室。

郭文貴15日早晨被捕，約六小時後起火，當時聯邦調查局的特工正在內搜查，不得不暫時撤出。消息人士透露，大火燒毀了公寓內布置優雅的書房，書房裡還有一個酒吧。根據房產紀錄，郭文貴在2015年以6750萬元買下曼哈頓的這處豪華公寓。

郭文貴和財務顧問余建明(William Je)被指控策畫和實施規模巨大的詐騙活動。根據檢方文件，他們以成立媒體平台GTV的名義非法集資，從追隨者斂財10多億元。郭文貴購買價值2650萬元的新澤西州豪宅、3700萬元游艇，還購買價值3萬6000元的床墊和14萬元的鋼琴。

消息人士稱，郭文貴曾在該豪華的曼哈頓公寓內接待英國前首相布萊爾(Tony Blair)，正是布萊爾寫的一封介紹信使郭文貴進入更高的社交圈，獲得地位。沒有這封介紹信，他絕對認識不了那麼多要人。

郭文貴還是川普前顧問班農(Steve Bannon)的朋友，兩人有商業和政治聯繫。2022年，班農就是在郭文貴的游艇上被捕。班農被指控參與一項欺騙投資者的計畫，以私營方式建造美墨邊境隔離牆。2020年，郭文貴和班農以推翻中國共產黨政府為名義成立了一個政治團體。

郭文貴被指控犯有12項欺詐罪，如果罪成，將面臨終身監禁。

郭文貴遭聯邦探員自住處逮捕後，他所住的豪華公寓大樓傳出火警。圖為市警與消防員趕到...
郭文貴遭聯邦探員自住處逮捕後，他所住的豪華公寓大樓傳出火警。圖為市警與消防員趕到火場。(Getty Images)

郭文貴 曼哈頓 新澤西州

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