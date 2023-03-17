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華埠拘留中心移民壁畫 社區人士呼籲市府修改拆除計畫

記者劉梓祁／紐約報導
華埠曼哈頓拘留中心牆外移民主題壁畫。(記者劉梓祁／攝影)
華埠曼哈頓拘留中心牆外移民主題壁畫。(記者劉梓祁／攝影)

由市設計和建築局(DDC)主導的華埠曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Complex)拆除工程近年爭議，引起華埠居民對安全、環境和包商等擔憂；由於該建築外牆有多處具歷史意義壁畫，面臨被拆除破壞風險，社區人士呼籲市府修改拆除計畫或公布處理措施。

施工現場已完成低層空間大部分拆除工作，開始向上層拓展，居民擔心位於華埠巴士打街(Baxter St.)松柏大廈旁拘留建築二樓外牆的七幅象徵移民的壁畫命運。

其中一幅包含華人元素的壁畫。(記者劉梓祁／攝影)
其中一幅包含華人元素的壁畫。(記者劉梓祁／攝影)

七幅壁畫都由藝術家哈斯(Richard Haas)創作，命名為「下東區的移民」(Immigration On The Lower East Side)，1989年被嵌入華埠拘留中心外牆。畫作描繪七個不同時期紐約移民生活，從1890年到1980年，也反映不斷變化的移民浪潮。

按年代排序，第一幅畫描繪移民乘坐蒸汽船到達，最後一幅為移民下飛機，還有移民在車衣廠和洗衣店工作的場景，和包含「Chinese Food」和中文「朱洋」文字畫作。哈斯曾表示，系列畫作意在描繪曼哈頓下東城多元文化聯繫，不論是華人、猶太人或是西班牙人。

外牆的藝術作品還包括「所羅門」和「包公的審判」雕刻等，其中部分已被拆除貯藏。因壁畫由多塊組成並作於石上，拆除建築將對畫作的留存造成難度。「華埠壁畫計畫」發起人陳家齡表示，改變拆除計畫、將壁畫留在原處無疑是最佳選擇，但若要拆除建築、移除壁畫，市府應該聯合社區人士商討科學合理的保存方案，比如重新安放在華人博物館前址、正在翻修的華埠茂比利街(Mulberry St.)70號建築。

非營利組織Murals for Good創辦人蕭美潔稱，作為藝術家深知每個作品的獨特性和重要性，且這七幅畫在華埠悠久歷史，以移民社區為主題，被移除將十分遺憾；希望工程導致藝術作品流失能喚起華埠居民思考，如何更好地保護和傳承華社文化遺產。

市文化局曾表示，七幅畫作已被高清相機掃描留存紀錄，以便未來複製，但仍引來畫家哈斯不滿，去年5月向紐約市府提訴，但在今年1月達成和解協議。

華埠 移民 曼哈頓

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