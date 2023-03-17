雷克島監獄 民代促按時關閉 華埠監獄轉機？市議長：考慮所有選項

市議長歐德思等民代16日在市政廳前集會，要求市府履行法律責任，2027年按時關閉雷克島監獄。(記者和釗宇 / 攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)日前報告顯示，全市在押人員遠高於關閉雷克島監獄 後新建四座城區監獄的容納量，若依此趨勢，雷克島監獄難在2027年按時關閉；市議長歐德思(Adrienne Adams)等民代16日在市政廳前集會，要求市府履行法律要求，2027年關閉該監獄；此前市議員馬泰(Chris Marte)提出改建而非重建華埠 城區監獄，歐德思表示，一切有利於按時關閉雷克島監獄的選項都可考慮。

歐德思日前在市情咨文重申要求市府按時關閉雷克島監獄後，不利的信息頻頻出現。有報導稱，布碌崙城區監獄合約顯示要到2029年才能完工；蘭德日前公布市懲教局數據，目前全市在押人數近6000人，遠超四座城區監獄3300人的容納量，若無法減少在押人數，雷克島監獄恐無法按時關閉。

同時，雷克島監獄患有嚴重精神疾病的在押人數繼續上升，從去年12月的1111人升至1月的1153人；懲教局制服人員則繼續下降，2月降至6632人，監獄暴力事件數仍高於疫情前，但相比1月小幅下降。

歐德思表示，去年共有19人在監獄死亡，近十年最高，「市府沒能解決心理健康危機，導致雷克島變成了事實上的精神病院，卻沒有適當的服務；無論是獄警、囚犯，都經歷暴力和創傷的惡性循環。」

她說，雷克島監獄事實上是在危害公共安全，「市府和所有利益相關方必須致力於預防犯罪、減少多餘的關押者，讓監護更安全，停止犯罪反覆進出，包括提供更多心理治療、供出獄者更多就業機會、支持型住房。」

鑑於目前城區監獄建案推進緩慢，歐德思表示，市長亞當斯 (Eric Adams)此前表示將遵守法律按時關閉雷克島監獄，市議會也將與各方合作，以立法權確保按時關閉。

此前華埠市議員馬泰(Chris Marte)提出，華埠城區監獄建案進度嚴重滯後，包商尚未拿到拆除許可，提出對現有的曼哈頓拘留中心進行內部改建，而非拆除重建，以趕上時間進度。對此歐德思表示，目前的相關方案仍在考慮中，無法對具體方案給出確定性的答覆，但她願意考慮有助達成2027年關閉雷克島監獄的所有選項。