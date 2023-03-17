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紐約高中生坐渡輪優惠價只要1.35元 市議會通過

記者張心／紐約報導
紐約市議會通過提案，高中生乘坐渡輪可享受折扣價。(取自NYC Ferry官網)
紐約市議會通過提案，高中生乘坐渡輪可享受折扣價。(取自NYC Ferry官網)

紐約市議會16日通過提案，高中生乘坐渡輪可享折扣票價，僅需1.35元；此外，十歲及以上紐約市居民、無論移民身分均可辦理IDNYC，享受超過35個文化機構和活動場所的免費參觀福利

市議會經濟發展委員會表決通過市議員法利亞斯(Amanda Farias)的Intro236-A提案，將「渡輪折扣計畫」(Ferry Discount Program)編入紐約市法規，使折扣價不可超過正常票價的一半，且全市高中生均可享受此折扣。

紐約市「渡輪折扣計畫」編入法規，使折扣價不可超過正常票價的一半，且全市高中生均可...
紐約市「渡輪折扣計畫」編入法規，使折扣價不可超過正常票價的一半，且全市高中生均可享受此優惠。（市議會提供）

目前正常票價為四元，折扣票價為1.35元。紐約市府目前大力推行的「渡輪前行」(Ferry Forward)計畫，致力於開設從布碌崙(布魯克林)貝瑞吉到曼哈頓的多條線路，方便各區間居民通勤服務。

「公校學生通勤非常重要，我希望保證他們有除了地鐵、公車之外，更多的平價通勤選擇。」法利亞斯表示，自己所在的第18選區有極高的渡輪乘坐率，且乘客多為非洲裔和西語裔等工薪階級群體，使她意識到，渡輪保持低價迫在眉睫。「我希望學生們也能享受渡輪福利，使渡輪變成人人可負擔的交通工具」。

10歲以上紐約市居民 均可辦理IDNYC

十歲及以上紐約市居民、無論移民身分均可辦理IDNYC。（取自IDNYC推特）
十歲及以上紐約市居民、無論移民身分均可辦理IDNYC。（取自IDNYC推特）

與此同時，當日由教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)提出的Intro403提案，也經市議會表決通過。新法案允許十歲及以上紐約市居民、無論移民身分、只要居住在紐約市，均可辦理IDNYC。此舉將惠及大批學生群體，法案規定市教育局(DOE)要及時為學生提供IDNYC介紹、註冊和申請表信息。

持IDNYC逛博物館、動物園等景點免費參觀

IDNYC作為紐約市民身分證之一，持卡民眾可享受多項城市福利，包括博物館、動物園、植物園等景點免費參觀。喬瑟夫說，「IDNYC持有者所享受的福利和便利是無可比擬的，我很高興同事們支持提案通過，市教育局將向所有高中生發放IDNYC申請表，有了這個身份證，學生們可以進入超過35個文化機構。」

紐約市 教育局 福利

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