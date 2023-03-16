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遭控詐欺、洗錢… 郭文貴過堂 追隨者搖旗聲援

記者呂賢修／紐約報導
郭文貴被捕後，不少在紐約的信徒趕赴法院外表達支持。(本報記者╱攝影)
郭文貴被捕後，不少在紐約的信徒趕赴法院外表達支持。(本報記者╱攝影)

中國紅通商人、億萬富豪郭文貴因詐欺和洗錢指控15日在紐約被捕，被控非法斂財超過10億元，數千人受害。如果罪名成立，可能面臨100年監禁。

根據起訴書，郭文貴從2018年開始，主要以媒體平台GTV、社區共建計畫「喜馬拉雅農場聯盟」、高端會員計畫G CLUBS和加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」四個項目計畫的名義集資，把非法所得通過各種方式洗白，並用於個人揮霍。這些誇張和具有欺詐性的項目之間相互關聯，比如召集會員為「喜馬拉雅農場」貸款，然後用與貸款金額等值的GTV股票抵押，但GTV的股票也是騙局。加密貨幣熱潮出現時，郭文貴的團隊又炮製出自己的「幣」去套取追隨者的資金。

郭文貴近照。(Youtube截圖)
郭文貴近照。(Youtube截圖)

採訪過大量郭文貴騙局受害者的獨立導演何楊透露，他瞭解到，郭文貴騙局的受害者很大一部分都為其投入10萬元左右，損失10萬以上有上千人，甚至還有人前後共投入上百萬元。

何楊認為，郭文貴的成功有一種「邪教」的味道。用「反共」名義召喚信仰者，打造一個信息封閉的社群，同時用霸凌或威脅手段懲罰信仰不堅定者。把自己包裝成「教主」式的人物後，順理成章收割信徒的財富。

據報導，郭文貴早年在中國依附高官，從事地產和金融等行業，頻繁出入中國官場。他在保護傘倒台後，於2017年流亡海外，開始在網路上以「爆料革命」的名義攻擊以王岐山為核心的大量中國高官及社會名流，因此成名，聚攏眾多追隨者。因口才好，各種真假醜聞精彩紛呈，但難查證真偽。

郭文貴位於新澤西州的豪宅。(檢方提供)
郭文貴位於新澤西州的豪宅。(檢方提供)

他在自己的Youtube頻道上，利用高超煽動能力把自己打造成個受中共迫害的受害者，用「滅共」的名義團結有反共思想者，還宣稱建立流亡政府對抗中共當局，甚至把中國最有影響力的前足球明星都招至旗下。這些人絕大多數都成了其騙局的第一批受害者。即使有些後來意識到上當，很多不敢公開反對，因如果被郭文貴指為「偽類」，輕則遭網路霸凌，重則遭被信徒長時間包圍和騷擾。

郭文貴與川普前高級顧問班農(Steve Bannon)關係密切，他的名為「新中國聯邦」的「政府」即是在其協助下建立，聚集不少有能力的華人，其中不乏年輕人。15日的庭審中，部分「新中國聯邦」成員到場旁聽，有人紀錄庭審內容、有人素描法庭內景，熟練程度與職業記者相仿。而在法庭外，20餘名追隨者手持「新中國聯邦」的「國旗」表達支持，記者觀察發現，不少都是郭文貴創建的自媒體平台GTV成員，有專業拍攝設備，郭文貴在庭審過程中，也不時給這些旁聽支持者加油打氣。

被查扣的超豪華跑車。(檢方提供)
被查扣的超豪華跑車。(檢方提供)
價值3700萬元的遊艇。(檢方提供)
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