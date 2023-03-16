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州市聯手破槍毒團夥 嫌犯被控百罪

記者張晨／紐約報導
州、市聯動執法，繳獲毒品、非法槍支，嫌犯被控百罪。(市長辦公室提供)
州、市聯動執法，繳獲毒品、非法槍支，嫌犯被控百罪。(市長辦公室提供)

紐約州、市多個執法機構經過一年多的調查，逮捕一專門走私毒品和槍枝的團夥，查獲包含攻擊步槍在內的19支非法槍枝和一批古柯鹼；市長亞當斯(Eric Adams)15日與州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市警、州警以及聯邦緝毒署(DEA)，宣布逾百項控罪。

當局公布這份包含123項罪名的起訴書，詹樂霞和亞當斯領導該調查歷時16個月，從沒有序列號的幽靈槍一路追根溯源。州檢察長辦公室由市警、州警以及聯邦緝毒署共同組成的「組織犯罪特別小組」(Organized Crime Task Force)和「紐約毒品執法特別小組」(New York Drug Enforcement Task Force)還繳獲12枝幽靈槍，其中包括重型武器突擊步槍。

起訴書指嫌犯埃爾南德斯(Eduardo Hernandez)、加西亞(Jose Garcia)和卡斯蒂略(Euclides Castillo)走私19支非法槍枝、大容量彈夾和560克古柯鹼，價值約2萬5000元。

據稱，埃爾南德斯和加西亞在麻州購買槍枝，帶到紐約，從埃爾南德斯位於皇后區的家中和威徹斯特郡出售。詹樂霞說，卡斯蒂略曾在槍枝製造商史密斯韋森(Smith & Wesson)的組裝車間工作，並向買家提供槍枝操作指導。

全市公校周邊暴力案件不斷，幽靈槍被指為罪魁禍首，亞當斯和詹樂霞稱，會把打擊黑槍作為優先事項，也支持拜登總統一天前宣布，將頒布行政令，加強針對槍枝購買者的聯邦背景調查。

州、市聯動執法，繳獲毒品、非法槍枝，嫌犯被控百罪。(市長辦公室提供)
州、市聯動執法，繳獲毒品、非法槍枝，嫌犯被控百罪。(市長辦公室提供)

亞當斯 毒品 拜登

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