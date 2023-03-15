70歲翁設「殺豬盤」 5女8年被騙180萬

紐約70歲老翁設「殺豬盤」騙局，以約會軟件騙五名女性180萬。(Getty Images)

紐約70歲老翁卡尼(Nelson Counne)八年間通過「殺豬盤 」戀愛騙局，引誘五名女性投資 詐騙共計180萬元，日前被曼哈頓 地區檢察官起訴詐騙、重竊等罪。

曼哈頓地檢白艾榮(Alvin L. Bragg)表示，卡尼過去八年對不同女性謊稱愛上她們，用虛假投資機會引誘，將騙取的錢財償還之前的受害者，得手後尋找下一個行騙對象。起訴書指，2012年12月2日至2021年1月22日，卡尼使用在線約會軟件，以Nelson Roth或Justin Roth的化名，謊稱是富裕的退休藝術品經銷商和投資人，在倫敦、法國南部和曼哈頓都有房產。

騙取信任後，謊稱可介紹投資機會，但拒絕提供具體細節，只表示是「合法和非法間的灰色地帶」，並暗示有內部信息，掌握的投資機會包括阿里巴巴(Alibaba)，當時該公司正準備上市。

此外，他說和前谷歌公司高管經營一家新公司，主要經營在線彩票業務，只對潛在的大學生開放，以此為學生們獲得學費。受害者最初猶豫不決，但卡尼再三勸說，都同意投資。

初始投資後，卡尼又索取更多額外資金，說需要用在投資相關開支，比如給「中間人」確保交易完成，也要給公司員工住房和工資。卡尼聲稱自己的錢都被綁在投資上，或因美國和歐洲對其調查，帳戶遭凍結。

檢方表示，卡尼每次都對受害者承諾，幾周內就會償還投資本金、利潤，但最終證明是謊言。他不僅在倫敦和法國南部沒有房產，而且根本就未曾出國旅行，連護照都沒有，也不是「富人」，帳戶中錢唯一來源是「殺豬盤」的受害者。