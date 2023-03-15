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華人快遞公司涉運毒案 老闆獲平反

記者胡聲橋／紐約報導
7大道「紐約跑跑」快遞公司負責人涉嫌郵寄毒品，最終獲得清白。(當事人提供)
7大道「紐約跑跑」快遞公司負責人涉嫌郵寄毒品，最終獲得清白。(當事人提供)

布碌崙(布魯克林)7大道的「紐約跑跑」(NYPOPO)涉嫌郵寄毒品一案，負責該案的聯邦檢察官近日撤銷對店主董先生的起訴。董先生對能洗清冤屈非常高興，也提醒華人以及快遞業同行加強防範，避免快遞公司淪為毒品交易中轉站，被毒販利用。

董先生去年11月底被紐約緝毒局(DEA)帶走協助調查，原因是2022年3月至 8月，紐西蘭和澳洲海關查獲的七件毒品包裹的標簽(Label)均由「紐約跑跑」快遞店內生成並發出。檢方控訴書指，其中一個包裹跟董先生家庭IP網址有「關聯」。董先生解釋，快遞店收到包裹後，他在家中利用遠程管理軟件查看各個分店收發包裹情況，隨機點擊了那個包裹，於是產生與毒品包裹的「關聯」，而並非像先前外界報導，包裹由他家中發出。

販毒分子在裝有兒童變形金剛玩具的禮品袋、耐克襯衫和糖果中藏毒，然後利用民間快遞公司運毒，企圖蒙混過關。這些包裹被當地海關及時查獲。聯邦檢察官經過數月調查取證，檢方最後以證據不足撤銷指控。董先生表示，自己根本是無辜的。

通過這件事情，他也吸取經驗教訓，現在已經要求公司所有門店，凡是到其快遞網點寄國際件、加急件都要出示本人身分證件。若是客戶自己打包好拿來郵寄的包裹，店裡必須開包檢查，否則店員將拒絕服務。

「我們對禁毒的態度非常堅決」，董先生說，除採取預防措施，已經將其所有快遞門店在緝毒局備案，未來若發現可疑者或包裹會立即通知政府部門。

他對獲得清白表示開心。他說，案子剛發生時，一些媒體為了博眼球，報導失真，對他和公司造成負面影響，他也希望藉此機會澄清。

毒品 檢察官 澳洲

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