布碌崙8大道連3起搶劫案 3歹徒專門針對老翁下手

8大道發生連環搶劫，包括亞裔在內的三名男性長者被毆搶劫。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 市警72分局轄區近日連續發生針對男性長者的搶劫案。警方公布嫌犯照片，呼籲知情者提供線報。

第一起案件發生在2月15日下午3時50分，62歲的受害者在8大道交41街附近行走時，三名歹徒靠近，用拳頭多次擊打其頭部，接著搶走手機 和裝有身分證件的袋子。嫌犯步行沿41街向西逃離。傷者送醫治療，目前穩定。

3月7日下午4時40分，68歲亞裔 受害者在8大道交57街附近行走，三名歹徒將他推倒在地，搶走錢包，裝有約160元現金、身份證件和信用卡。嫌犯沿57大街向西步行逃離。受害人不願就醫。

第三起案件發生在3月11日下午5時20分，69歲受害者在61街交7大道附近行走，遭三名歹徒多次毆打，強行奪走手機。嫌犯沿61街向東步行逃離。受害者因頭部疼痛在現場接受急救人員治療。

警方呼籲看到特徵類似者，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。