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皇后區花旗、龐塞、皇佳商業3銀行 同一天連環被搶劫

記者胡聲橋／紐約報導
皇后區三家銀行一日內發生連環搶劫案。(警方提供)
皇后區三家銀行一日內發生連環搶劫案。(警方提供)

皇后區三家銀行於10日同一天先後發生模式搶案。警方根據監控錄像，公布嫌犯圖像通緝，呼籲知情民眾提供線報。

第一起案件發生在當日中午12時48分，歹徒進入長島市皇后大道38-18號的花旗銀行，交給行員一張紙條，寫著他需要1200元，不會有人受傷。嫌犯逃離現場時沒有拿走任何錢，案件沒有人員傷亡。

下午約1時10分，歹徒於傑克森高地82街37-60號的龐塞銀行(Ponce Bank)，向行員索要2000元，逃離時沒有帶走任何錢，無人傷亡。

約半小時後，歹徒於法拉盛緬街42-08號的皇佳商業銀行，說自己有槍並要求給錢，最後拿走230元，在緬街向北步行逃逸，無人傷亡。

警方指嫌犯為男性，約40歲，淺膚色，中等身材，最後一次出現時身穿灰色運動褲，灰色連帽夾克，黑白相間的運動鞋和黑色面罩。

知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

手機 長島市 法拉盛

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