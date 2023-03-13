新英格蘭將受暴風雪侵襲 防斷電淹水

國家氣象局指，一場沿岸風暴將抵達新英格蘭地區，應提防大雪及暴雨。(美聯社)

根據國家氣象局，一場沿海風暴 將在周一抵達新英格蘭地區，並持續到周二晚，紐約州 西北部、新州北部等地區降雪量可能達八吋，其他地區或出現暴風雨，導致停電，沿岸低窪地區應防淹水。紐約州長並呼籲上州居民避免外出。

氣象局也對賓州東北部和新州西北部發出冬季風暴預警，周一晚和周二早上，通勤可能艱難。周二到周三，沿岸將有強風預警。氣象局稱，目前該風暴軌跡將會為紐約市帶來何影響仍無難預測。若風暴繼續向東移動，紐約市可能在周二降雪，也可能在周一晚迎來強降雨，甚至可能發生洪水。除降雨外，長島 東部可能有強風，破壞房屋、樹木和電線，導致停電。周一晚到周二上午，這場風暴還將在沿海引起巨浪。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)周日對此次風暴發布出行安全建議，提醒非必要不開車；準備保暖衣物和食品；車內備好雪鏟等；確保手機充滿電，隨身攜帶，以便求助；開車時保持車距，降低車速；不要試圖超越掃雪車。

如發生停電，可報告電力公司：聯合愛迪生電力公司：(800)752-6633；紐約州電氣公司(NYSEG): (800)572-1131或(877)434-4100；長島公共服務企業(PSEG-LI) : (800)490-0075，RG&E: (800)743-1701。