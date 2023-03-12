「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

紐約州參議員薩拉查近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內的有犯罪紀錄的入住請求。(取自薩拉查推特)

紐約州民主黨極左派州參議員薩拉查(Julia Salazar)近日提案，要求全州房東 不可拒絕包括殺人犯在內有犯罪紀錄的租客，認為將可改善公共治安；不過提案在社群媒體上卻遭砲轟，華人 房東也批評，影響最大的將是和犯罪者做鄰居的住客。

薩拉查稱前科犯住房不受歧視 可「改善治安」

薩拉查將這項S3251提案稱為「英雄法案」(The HERO Act)，提倡住房公平，保護有犯罪前科和涉及刑事案件者，在住房時不受歧視；薩拉查表示，犯罪紀錄經常被用來當作拒絕有色人種獲得住房的手段，且對他們的影響深遠，畢竟有犯罪紀錄的有色人種比例較多。

鮑沃斯類似提案 已逾30議員支持

紐約市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)去年也提出類似提案，擬禁止紐約市房東和租房仲介查詢租客的犯罪紀錄，也不得因為租客曾被逮捕或定罪而拒絕出租，期緩解遊民 問題；該提案目前已獲得超過30名市議員支持，其中包括馬泰(Christopher Marte)、元在熙(Julie Won)和利華娜(Carlina Rivera)等華人熟悉的市議員。

薩拉查和鮑沃斯都認為，這樣的作法可改善每況愈下的公共安全，因為給予遊民住房就能解決遊民問題；薩拉查說：「他們需要在離開監獄後有地方住，如果無家可歸，客觀上對治安將有更不利的後果。」

華人房東轟 與前科犯作鄰居 居民安全堪虞

「紐約小房東」創辦人何德鄰分析，該提案受最大影響的不是房東，而是與前科犯做鄰居的住客；「房東關心信用紀錄，怕收不到房租，居民最擔心的則是生活安全。但讓人擔憂的是，提案中沒有提到例外情況，若有極端情況出現要怎麼處理」。

「紐約小房東」創辦人何德鄰(左三)表示，州參議員提案受最大影響的不是房東，而是與前科罪犯做鄰居的住客。(記者張心／攝影)

他認為，若提案通過，將導致更嚴重的種族隔離，租戶對搬遷到新社區缺乏信心，就會選擇更熟悉的社區，選擇與語言、文化背景相似的人住在一起。

何德鄰也說，房東掌握的信息比以前更少，就會促使房東更多考慮規避風險，對申請的租戶進行更多的區別對待。

網友批 議員不保護居民 卻同情犯罪分子

薩拉查的提案在推特上遭網友批評，表示民選官員無法保護合法居民的安全，卻優先給與犯罪分子同情和憐憫；也有網友認為，犯罪就應該承擔後果，且該提案不能自稱「英雄」，因為真正的英雄是遵紀守法的人。