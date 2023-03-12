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華埠、小義大利 聯手反監獄

記者張晨／紐約報導
小義大利、華埠社區聯合對抗監獄、遊民所及影響社區發展的長久議題。(記者張晨/攝影)
小義大利、華埠社區聯合對抗監獄、遊民所及影響社區發展的長久議題。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠和小義大利社區11日召開記者會，宣布首次聯手，共同面對在疫情後面臨的挑戰，不論是在提升生活質量、經濟形勢還是歷史留存，或是反對監獄建案、遊民所，促進公共治安等，都將攜手合作，解決問題。

影音來源：記者張晨

華埠和小義大利兩個社區比肩並存百年，在疫情和後疫情時代，均遭受無法彌補的打擊，此次攜手合作由「大華埠民權聯盟」(Greater Chinatown Civic Coalition)與義大利裔政治行動委員會(Italian-American Political Action Committee)牽頭，兩橋社區委員會、紐約中華公所、紐約中華總商會、紐約華裔美國退伍軍人會以及華埠商改區等社區組織支持；小義大利區則由小義大利商家協會(Little Italy Merchants Association)和義大利裔博物館(Italian American Museum)與會。

義大利裔政治行動委員會主席凡蒂(Robert Fonti)表示，兩個社區的規模都在近年逐漸縮小，老店不敵現況紛紛關門或遷出社區，包括華埠標誌性餐廳「金豐大酒樓」的原址關閉並縮小規模，小義大利全美最悠久的奶酪店「Alleva」，也因不敵房租熄燈，而這樣的情況還在繼續。

大華埠民權聯盟執行總監王鏑說，由於遊客和本地常駐人口的流失，這兩個社區都受到了嚴重影響；仇恨亞裔犯罪數量增加讓人望而卻步，店主們承受著巨大的壓力，僅僅是為了維持最基本的運營，遊民收容所、監獄逐漸占據社區心臟，成為了「城市垃圾場」。

中華公所主席曾偉康則表示，華埠、小義大利歷史悠久，是幾代移民者賴以生存和發展家族事業的核心區域；在建設家園的同時，也對紐約甚至全美的發展作出了貢獻；兩個社區不會坐以待斃，而會共同合作開啟新的振興時代，「讓這裡再次成為全國甚至全世界旅遊出行的首選目的地」。

義大利 華埠 疫情

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