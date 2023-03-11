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鋰電池頻釀災 州級官員籲電單車加強監管

記者張晨／紐約報導
電單車鋰電池火災事故頻傳，圖為日前布碌崙戴克高地的華人電單車店著火。(本報檔案照)
電單車鋰電池火災事故頻傳，圖為日前布碌崙戴克高地的華人電單車店著火。(本報檔案照)

電單車鋰電池自燃引發的火災頻發，根據市消防局數據，今年已發生超過20起鋰電池引起的火災，市議會本月初通過法案包，加強電單車鋰電池監管，14名州參議員也在近日聯名致信州、市交通部門，呼籲整改該類交通工具的安全騎行規範，並加強對正確使用電池的宣導，保障出行和充電安全。

州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)日前致信州、市交通部門，表示紐約州移民社區使用電動助力交通工具比例大，而電單車更成為了外賣郎的必備工具。

她指出，隨著紐約的移民人數日漸增加，少數族裔群體使用電單車的人數只會繼續增加，新移民也需要接受安全騎行宣導，以減少發生事故的可能性。

這封致給州交通廳廳長多明戈斯(Marie Therese Dominguez)和市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)的信件，由14名州參議員共同連署，呼籲州、市交通部門負責人提高意識，幫助減少涉及該設備的事故，防止由劣質電池和臨時充電點引發的火災。

「除非交通部門能積極主動地對電單車的安全使用進行適當教育，否則我們可能會面臨新的立法，甚至最後由地方市政當局完全以安全為理由，禁止此類設備的使用。 」拉莫斯在2019年成功推動了電單車在紐約州的合法化。

最近，聯邦、州和市一級的提案都將矛頭指向了電單車的安全問題，尤其是其使用的鋰電池，市消防部門官員指責劣質電池因充電問題，導致相關火災頻發。

市議會日前才通過了禁止劣質或銷售、組裝二手鋰電池的法案，州府也在等待類似的提案，國會的另一項立法將為電池設定安全標準參數，並禁止劣質型號的電池進口到美國。

市消防局表示，鋰電池是去年第四大火災死亡原因，僅次於電加熱器、攜帶式加熱器和吸菸；在2023年的第一個月，全市共發生1563起結構性火災，其中15起正在調查的火災初步顯示由鋰電池造成，這些案件已造成一人死亡，25人受傷。

全市房東已被要求在4月30日前張貼安全居住指南，警告居民有關電單車電池可能會引發的各類隱患。

一家位於曼哈頓華埠的華人車行因違法設置充電站被查封。(市消防局提供)
一家位於曼哈頓華埠的華人車行因違法設置充電站被查封。(市消防局提供)

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