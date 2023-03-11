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展望公園便民使用 重整環線公路

記者顏潔恩／紐約報導
市府將重新設計並改造展望公園內的環線公路，提供民眾更安全及方便使用的環境。(取自推特)
市府將重新設計並改造展望公園內的環線公路，提供民眾更安全及方便使用的環境。(取自推特)

布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)環境優美，為不少華人喜愛的休閒場所，其中公園大道被頻繁使用，安全問題受到廣泛關注；市府日前決定，將對公園內的環線公路進行重新設計和改造，為路人和單車騎士打造更大且安全的活動空間。

屬於第39市議會選區參與式預算(Participatory Budgeting)中的其中項目，由非營利機構展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)聯合交通諮詢公司Sam Schwartz、市公園局、市交通局，針對公園大道的安全情況進行調研，盼藉此了解如何改善該路段安全，報告結果於日前發布。

據了解，交通諮詢公司Sam Schwartz利用交通事故數據、路人數量、道路坡度、現有的路口和路牌等識別潛在問題，在與市府反映後作出調整；針對較嚴重的問題，報告提出一些建議方案，包括道路的重新設計、擴大行走範圍的整修計畫、增加路牌和交通燈的操作干預、宣導教育等，提高對道路安全的意識。

目前，市交通局同意對公園內3.3哩長的環線公路中的2哩長路段重新鋪路改造，解決道路坑洞，這段路將從公園大道以東延伸至大軍廣場(Grand Army Plaza)，上次修復至少十年以前；為將影響降至最低，工程將從13日(周一)起的晚間開始實行，在晚上8時至隔日早晨4時間工作，視天氣而定，整個工程預計耗時五周。

另一方面，當局也會試行報告中作出的另一項建議，在車道外側增設新的一條人行道，增加路人使用空間，如此以來可防止過境的需求並減少衝突；完工後當局將把設計圖張貼在公園內的標牌上，邀請民眾在社群媒體上分享宣傳，並在當地社區張貼傳單等，同時在未來的18個月內密切評估。

展望公園聯盟主席Morgan Monaco表示，在多年的研究及數據分析後，做出的提議將可打造更安全、更方便使用的公園內道路計畫。

社群媒體 布碌崙 預算

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