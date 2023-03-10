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17歲兇嫌槍殺華裔外賣郎 警緝2同夥

記者胡聲橋／紐約報導
警方正在尋找卡斯楚的兩名涉嫌同夥。(警方提供)
警方正在尋找卡斯楚的兩名涉嫌同夥。(警方提供)

康州警方公布日前槍殺36歲華裔外賣郎林嘉斌兇嫌的身分為17歲的卡斯楚(Justin Castro)，指正尋找卡斯楚的兩名涉嫌同夥。因死者隻身在美打工，紐約華社正為他處理後事，協助福州家人來美奔喪，並發起網路募捐。

康州Bridgeport警局警官(Captain)吉勒蘭(Kevin Gilleran)9日表示，兇嫌已被移交成人法庭。警方正尋求民眾協助，確定槍殺案發生前與兇嫌在一起的兩名青少年的身分。吉勒蘭說，監控錄像拍攝到卡斯楚案發前與兩名同夥在一起，警方認為這兩人也是本案嫌疑人。

林嘉斌生前在Bridgeport為一家名為Yummy Yummy的中餐館送外賣。4日晚近7時半，警方收到槍聲探測系統「ShotSpotter」報告以及數通報警電話，在Bridgeport波士頓大道15-25號一棟公寓旁的停車場，發現他身中數槍，躺倒在地，已失去意識，被宣告當場死亡。

經過搜尋，警方於現場逮捕卡斯楚，他當時手握一把子彈上膛的手槍，現場的彈道分析也證明和槍擊案直接相關。卡斯楚被控謀殺、一級企圖搶劫、干擾警務、襲警、無證攜槍等罪，保釋金300萬元。

本報先前報導，林嘉斌是福州閩侯尚干鎮人，2015年來美，一直從事餐館工作。美國尚干(陶江)林氏宗親聯合總會會長林錚表示，林嘉斌報住地址為法拉盛，但一直在外州工作。原做鐵板燒，但因新冠疫情對身心造成很大影響，於是改送外賣。他在美沒有親戚，也未結婚。他生性善良，來美後沒日沒夜地工作，把賺來的錢寄回老家。

其父親幾年前因車禍斷了一條腿，臥床不起，母親近期從高處摔下受傷，生活難自理。老家還有80多歲的奶奶和30歲的弟弟。一家人基本上靠林嘉斌寄回的錢過日子。

目前，福建的家人正爭取趕來見他最後一面，國會眾議員孟昭文和中國駐紐約總領館已著手協助。紐約華社積極伸援。林錚說，正辦理將遺體從康州運到紐約，他們還為林嘉斌及家人在Gofundme網站設立募捐網頁，網址：https://www.gofundme.com/f/donate-to-help-jianbin-lins-funeral-and-family?member。

警方表示，對此案有額外線索的民眾，可致電(203)581-5243聯絡當地的凶殺案警探漢森(Keith Hanson)，或致電(203)576-TIPS聯絡Bridgeport警方。

死者林嘉斌。(取自募款網站)
死者林嘉斌。(取自募款網站)
兇嫌卡斯楚。(警方提供)
兇嫌卡斯楚。(警方提供)

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