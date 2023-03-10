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法拉盛購物月起跑 4月1日前消費抽1000元

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛商改區啟動3月瘋狂購物活動。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛商改區啟動3月瘋狂購物活動。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛商業改進區(BID)9日宣布，為吸引更多民眾來法拉盛觀光、購物、用餐，即日起開啟3月瘋狂購物活動(March Shopping Maddness)，在當地零售商店購物且有收據的五名幸運兒，每人可獲得1000元的現金獎。

商改區執行主任余鈿崧及理事盧寧介紹，活動盼帶旺法拉盛人氣，促進當地商業，鼓勵各地民眾來法拉盛遊玩。只要消費逾20元，即可參加抽獎。天景購物廣場隸屬的黑石集團ShopCore行銷經理孫偉家、法拉盛梅西百貨經理貝勒琦絲(Bessie Belekios)、天廣新天地公共關係代表Cynthia Yeh等商家代表表示，歡迎民眾多來法拉盛。此外天景也確認，5月中旬將迎來化妝品專賣店絲芙蘭(Sephora)進駐。

參與方法：即日起至4月1日前，民眾在郵編為11354或11355的法拉盛零售商家消費金額超過20元，即可參加此次活動，參與次數不設上限。需年滿18歲或以上，收據日期在本月10日至31日之間，收據上有商店名稱、地址以及電話號碼。雜貨店收據在活動範圍之內，但不含餐飲消費。

參與者需將保留的紙質購物收據或小票照片，簡訊發送至法拉盛商改區的熱線(347)603-3633，或將收據及電話號碼，放在位於緬街交凱辛納大道(Kissena Blvd)、法拉盛圖書館前的商改區信息亭(Flushing BID Information Booth)。五名獲獎者將隨機抽取，並通過電話通知，獲得Mastercard的1000元現金禮品卡。4月7日前，法拉盛商改區官網www.flushingbid.com及Ins帳號flushingbid上也將公布獲獎名單。獲獎者需親自領獎。

市議員黃敏儀、州眾議員劉醇逸均派代表出席上述發布活動。

活動海報。 (BID提供)
活動海報。 (BID提供)
商改區3月瘋狂購物活動。(取自BID Ins)
商改區3月瘋狂購物活動。(取自BID Ins)

法拉盛 商改區 零售商

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