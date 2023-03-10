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竹子天花板…高等教育管理職 亞裔人數「不成比例」

記者張心／紐約報導
紐約市立大學亞裔研究所邀請多位亞裔大學校長共同對話。(取自直播)
紐約市立大學亞裔研究所邀請多位亞裔大學校長共同對話。(取自直播)

亞裔在美晉升的「竹子天花板」(Bamboo Ceiling)似乎於高等教育領域尤為明顯，大學擔任校長或教務長的人數，同亞裔學生、學者數量往往不成比例；紐約市立大學(CUNY)亞裔研究所(Asian American/Asian Research Institute)9日邀請多位亞裔大學校長共同對話，探討背後的原因和改變方案。

根據研究數據，亞裔於全美高等學府擔任校長和教務長比率低於4%。參與對話的市大皇后學院校長吳華揚(Frank Wu)表示，其實非常多亞裔學者都對管理崗位感興趣，且符合各項評選資格，但最終幾乎都落選，原因不僅在競爭激烈，也和社會整體對亞裔存在偏見有關。

他援引「哈佛商業評論」(Harvard Business Review)一篇名為「亞裔是全美最不可能升遷管理職位的族群」(Asian Americans Are the Least Likely Group in the U.S. to Be Promoted to Management)的文章，指亞裔在各行業面臨「不被重視」的困境，無論是商業、政府、體育、還是教育行業，亞裔勞工的占比高，但擔任管理層或「一把手」者極少。

他表示，這也與傳統觀念有關，「亞洲家長經常強調『教育』，卻不重視『領導』。」吳華揚回憶，他高中時入選學生會，但遭父母強烈反對，認為會影響學習，「他們不知道領導能力和領導經歷對未來多麼重要。如果亞裔習慣拒絕『權力』，也會被『權力』拒絕。」

坦尼斯洛斯加州州大(California State University, Stanislaus)韓裔校長容艾倫(Ellen Junn)說，因為對東方文化不理解，許多人潛意識中將亞裔視為「外國人」，產生偏見，對亞裔女性有歧視性的稱呼，譬如「虎媽」(Tiger Mom)、「龍女」(Dragon Lady)，導致亞裔想走向管理職位，接受社會認可會異常艱難。

「應該立即行動，加強合作，不斷發聲爭取，讓社會正視亞裔的地位和價值。」舊金山州立大學校長黃萊斯(Leslie Wong)表示。

無論是商業、政府、體育、還是教育行業，亞裔擔任管理層或「一把手」的數量稀少。（取...
無論是商業、政府、體育、還是教育行業，亞裔擔任管理層或「一把手」的數量稀少。（取自直播）

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