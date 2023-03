竹子天花板…高等教育管理職 亞裔人數「不成比例」

紐約市立大學亞裔研究所邀請多位亞裔大學校長共同對話。(取自直播)

亞裔 在美晉升的「竹子天花板」(Bamboo Ceiling)似乎於高等教育 領域尤為明顯,大學擔任校長或教務長的人數,同亞裔學生、學者數量往往不成比例;紐約市立大學(CUNY)亞裔研究所(Asian American/Asian Research Institute)9日邀請多位亞裔大學校長共同對話,探討背後的原因和改變方案。

根據研究數據,亞裔於全美高等學府擔任校長和教務長比率低於4%。參與對話的市大皇后學院校長吳華揚(Frank Wu)表示,其實非常多亞裔學者都對管理崗位感興趣,且符合各項評選資格,但最終幾乎都落選,原因不僅在競爭激烈,也和社會整體對亞裔存在偏見有關。

他援引「哈佛商業評論」(Harvard Business Review)一篇名為「亞裔是全美最不可能升遷管理職位的族群」(Asian Americans Are the Least Likely Group in the U.S. to Be Promoted to Management)的文章,指亞裔在各行業面臨「不被重視」的困境,無論是商業、政府、體育、還是教育行業,亞裔勞工的占比高,但擔任管理層或「一把手」者極少。

他表示,這也與傳統觀念有關,「亞洲家長經常強調『教育』,卻不重視『領導』。」吳華揚回憶,他高中時入選學生會,但遭父母強烈反對,認為會影響學習,「他們不知道領導能力和領導經歷對未來多麼重要。如果亞裔習慣拒絕『權力』,也會被『權力』拒絕。」

坦尼斯洛斯加州州大(California State University, Stanislaus)韓裔 校長容艾倫(Ellen Junn)說,因為對東方文化不理解,許多人潛意識中將亞裔視為「外國人」,產生偏見,對亞裔女性有歧視性的稱呼,譬如「虎媽」(Tiger Mom)、「龍女」(Dragon Lady),導致亞裔想走向管理職位,接受社會認可會異常艱難。