遏止仇恨犯罪 「旁觀者」介入事件5方法

「旁觀者介入」座談，活動嘉賓合影，左一為呂勇詩。(記者劉梓祁／攝影)

全美仇恨犯罪 事件泛濫，富國銀行聯合的非營利組織Right To Be於9日在紐約曼哈頓時報廣場舉辦旁觀者介入(Bystander Intervention)座談，由美國國家廣播公司(NBC)華裔主播呂勇詩(Richard Lui)主持。

活動圍繞簡稱「5D」的旁觀者介入騷擾事件方法展開：意為分散(Distract)、授權(Delegate)、紀錄(Document)、拖延(Delay)和指揮(Direct)。

呂勇詩表示，他過去十年間報導反亞裔 仇恨犯罪，或是針對非洲裔、西語裔和性少數群體(LGBTQ)社區攻擊事件的經歷中，見到許多旁觀者想伸援卻手足無措，因此希望倡導如何安全介入並緩和危險局面。富國銀行亞洲分部戰略高級副總裁鍾瑜冰、Right To Be共同創辦人兼執行總監Emily May稱，許多數據反映針對亞裔的犯罪持續增多，藉此活動呼籲民眾學習作為旁觀者如何幫助別人和保護自己。

據聯邦調查局(FBI)統計，僅2021年就發生7262起仇恨犯罪，在過去十年中排名第三。近期數據顯示，以族裔、宗教、性別等為動機的犯罪，去年在主要城市持續上升，僅紐約市 就有607起。

主辦方介紹，講習會在去年12月作為全國旁觀者介入活動的新環節首次推出，呂勇詩以志工身分加入並代表亞裔新聞工作者協會(AAJA)參與製作「5D」宣導動畫，將在全國康卡斯特(Comcast)集團旗下頻道和50州AMC影院播放。