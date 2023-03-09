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TLC投票通過 網約車司機最快13日漲薪9%

記者和釗宇／紐約報導
市計程車及禮車管理局8日投票決定網約車司機將漲薪9%。(美聯社)
市計程車及禮車管理局8日投票決定網約車司機將漲薪9%。(美聯社)

紐約市計程車及禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)8日投票決定，最快從3月13日起，網約車司機將漲薪9%。

2019年起，TLC三次因應通貨膨脹，調漲網約車最低時薪，但2022年司機支出增長速度已超過通膨；TLC去年推出漲薪計畫，本應去年12月執行，但網約車平台優步(Uber)提控，法官下令臨時禁止新規執行；遭到網約車司機反對，紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)多次罷工，不在拉瓜地亞機場等地拉客。

網約車平台此前主要反對TLC將空車率數值設為56%來計算漲薪，該數字代表網約車無乘客的運營時間比率，在此情況下總薪資漲幅將達到10%；在新的漲薪計畫中，TLC將空車率降為53%，如此計算薪資漲幅相比去年將達到8.78%。

TLC局長都勇(David Do)表示，預計這次漲薪實施後，不會遇到更多反對。紐約市計程車聯盟執行總監德賽(Bhairavi Desai)表示，罷工取得成效，漲薪讓司機的生計有著落，「漲薪本來應該由各公司實施；起碼通過這一次漲薪，司機的債務負擔可以減輕，今年應可以負擔運營支出。」

網約車平台Lyft發言人表示，TLC漲薪計畫的調整確保行業的公平競爭，「感謝TLC聽取顧慮，期待未來繼續合作改善共享乘車體驗。」優步發言人也表示，此次漲薪比之前的計畫合理。

網約車 紐約市 罷工

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