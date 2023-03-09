紐約市情咨文 議長：可負擔宅開發 擬設區域指標

歐德思表示市府應確保關鍵服務崗位補員，並改革政府樓開發、為各社區設置住房數量指標。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市 議長歐德思(Adrienne Adams)8日在布朗士區薩多馬友大法官政府樓 社區中心(Justice Sonia Sotomayor Houses and Community Center)發表市情咨文，表示市府應確保關鍵服務崗位補員，並改革政府樓開發、為各社區設置住房數量指標；呼籲市府擴大「公平票價」計畫，讓更多低收入 民眾使用半價捷運卡。

市長亞當斯(Eric Adams)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市主計長蘭德(Brad Lander)以及多數市議員出席。歐德思首先批評市府減員政策，指應在關鍵服務崗位保持滿員，如心理健康社工、護士、公共律師、房屋律師等。

她表示，市府應降低聘用門檻，市議會將尋求在預算談判中增加對一線服務崗位撥款，並與工會和市府合作找出不需大學學位就可勝任的崗位，讓更多市民有機會申請。

房屋政策是重頭戲，她表示，紐約市面臨住房危機，低收入和工薪家庭住房負擔沈重，遊民問題加劇，因房屋供給嚴重短缺，尤其是可負擔住房，政府樓維護也問題重重。她提出，未來的政府樓建築，應由市府引入州府和聯邦資金共同開發，部分空間可由政府和其他機構共同運營盈利，例如政府樓一樓可設社區中心、診所、超市、日托中心和其他商業場所。

市議會也將提案，設立「全市公平住房框架」(Fair Housing Framework)，為各社區設立住房開發量、保有量、租房券和社區投資指標，並確保每個社區都有公平的可負擔住房開發機會，解決住房危機，也兼顧社區的投資開發需求。

她呼籲州議會取消現行容積率限制，增加紐約市的居住密度；如果新建住房，主要為年收入5萬6000元以下的民眾提供，審議土地利用提案時可考慮允許增加居住密度。