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紐約市議長：2027年按時關雷克島監獄 華埠等社區憂心

記者和釗宇／紐約報導
市議長推動2027年按時關閉雷克島監獄，爭議再起。圖為華埠監獄。(記者和釗宇 / 攝影)
市議長推動2027年按時關閉雷克島監獄，爭議再起。圖為華埠監獄。(記者和釗宇 / 攝影)

市議長歐德思(Adrienne Adams)8日在市情咨文提出，將繼續推動2027年按時關閉雷克島監獄(Rikers Island)，啟動四座城區監獄，指雷克島監獄的存在對紐約市弊大於利；但華埠市議員馬泰(Chris Marte)表示，如果按照現有原址重建方案，華埠城區監獄絕無可能按時完工，唯有避免拆除、重新整修，才有可能按時完工。

市議會2019年通過法案，計畫2027年完全關閉雷克島監獄，同時斥資80億元在全市四區建設城區監獄，但遭到華埠在內的各社區強烈反對；同時，受疫情影響，法官判案速度大幅降低，加上犯罪猖獗，在押人數大幅增加，遠超出四區城區監獄原計畫的容納人數；市主計長蘭德(Brad Lander)去年公布報告，預計雷克島監獄無法在2027年按時關閉，市長亞當斯(Eric Adams)也表達過類似憂慮。

儘管不是市情咨文的主要內容，歐德思將雷克島問題壓軸出場；她表示，「在那裡工作和關押的人，都經歷暴力和創傷，屢禁不止；不斷有在雷克島失去生命，非正常死亡人數前所未見，完全沒有人性。」

歐德思呼籲紐約市擴大預審項目並採用其他關押地點的計畫，同時提供更多支持性住房，減少累案犯人數；雷克島監獄的存在弊大於利，因為監獄已幾乎成為關押精神病患的地方，這些人本應在其他地方獲得更好的照護。

按時關閉雷克島監獄，意味四座城區監獄必須按時建設完畢。華埠市議員馬泰表示，目前華埠城區監獄建案已落後進度好幾個月，且建築成本飆升，就已有時間規畫和預算，絕無可能按時完成；「市議長要達成按時關閉雷克島監獄的目標，只能通過所謂『活化建築』(Adaptive Reuse)的方式，重修現有建築，非拆除重建。」

他說：「業內專家和開發商一直拒絕採用市府的城區監獄招標需求建議書，因市府此案的預算不符成本；我們正要求市府按照重修建築的方案出具新的需求建議書，有信心在不拆除華埠現有監獄的基礎上，實現城區監獄計畫。」

監獄 華埠 紐約市

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