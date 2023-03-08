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福州父母傷病 家人生計堪憂…外賣郎被殺 華社伸援

記者胡聲橋／紐約報導
死者林嘉斌。(林錚提供)
死者林嘉斌。(林錚提供)

來自福州閩侯尚干鎮的林嘉斌在康州當外賣郎，日前於送餐途中遭槍殺。美國尚干(陶江)林氏宗親聯合總會和8大道華社聞訊，立即聯繫死者在國內親人，並發起募捐，為他料理後事。他們對死者表示哀悼，並譴責兇嫌。

現年36歲的福州人林嘉斌2015年來美，一直從事餐館工作。宗親會會長林錚介紹，雖然林嘉斌報住地址為法拉盛，但一直在外州工作，生前最後工作的餐館在康州Bridgeport，名為「Yummy Yummy」的中餐館。林嘉斌原做鐵板燒，但新冠疫情對他的身心造成很大影響，於是改送外賣。

林嘉斌在美孤身一人，沒有親戚，也沒有結婚。林錚說，林嘉斌生性善良，來美後沒日沒夜地工作，把賺來的錢寄回老家。他本來約好周末到曼哈頓華埠看牙醫，不料4日晚慘遭橫禍。

林嘉斌的父母得知噩耗後，不敢相信是真的，傷心欲絕。父親幾年前因車禍斷了一條腿，一直臥床不起，母親前段時間從高處摔下，身體多處受傷，生活難以自理。老家還有80多歲的奶奶和30歲的弟弟。一家人基本上靠林嘉斌寄回的錢過日子，現在失去頂梁柱，基本生活都出問題。

宗親會已與康州警方取得聯繫，對方同意辦理受害證明，並將遺體運回紐約。宗親會也與林嘉斌工作的餐館取得聯繫，了解情況。林錚表示，希望該餐館業者負起應有的責任。

林錚表示，事發後，8大道許多華人社團都表示將共同為林嘉斌募集善款，料理後事，也希望林嘉斌的父母和弟弟能來紐約，見親人最後一面。現在，國會眾議員孟昭文和中國駐紐約總領館已著手協助親人辦理手續，取得簽證。

據當地警方，兇嫌是一名17歲青少年，因為搶劫未遂起殺心，當場被捕，被控謀殺、一級企圖搶劫、干擾警務、襲警、無證攜槍等罪，保釋金設為300萬元。由於未成年，警方並未公布嫌犯身分。

8大道 華埠 車禍

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