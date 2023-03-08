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紐約去年10大消費投訴 零售業最多 租屋居次

記者張晨／紐約報導
州檢察長公布2022十大消費者投訴名單：零售業溢價、偽劣商品，房東房客糾紛居首。(記者張晨╱攝影)
州檢察長公布2022十大消費者投訴名單：零售業溢價、偽劣商品，房東房客糾紛居首。(記者張晨╱攝影)

本周為消費者保護周，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)7日公布2022年十大消費者投訴名單，其中零售業溢價、偽劣產品等居首，房東房客糾紛緊隨其後；檢察長辦公室也就此為民眾提出建議，並宣導相關法規及投訴途徑，確保糾紛發生時能保證自身權益。

哄抬價格、網購、劣品 糾紛不斷

十個被投訴最多的類別，依序為零售業、房東房客、銀行信貸及抵押貸款、基礎服務、汽車業、網路、公共事業、家庭維修、旅遊出行及汽油價格。

報告顯示，零售業以哄抬價格、網上購物、劣質商品、客戶服務、寵物店等投訴最多，全年共收到5240件投訴；房東房客糾紛則主因押金退還、逼遷以及騷擾租客正常生活等，共3104件。

紐約2022 十大消費者投訴名單。(資料來源：紐約州檢察長辦公室 製表：記者張...
紐約2022 十大消費者投訴名單。(資料來源：紐約州檢察長辦公室 製表：記者張晨)

假網站詐騙 檢察長籲消費者小心

詹樂霞表示，警惕騙徒建立的虛假網站，只用信用卡支付而非網銀或Venmo轉帳，如果價格看起來過低，要格外警惕；對於個別商品，如嬰兒配方奶粉和兒童藥品哄抬價格的現象，建議民眾立刻向其辦公室舉報。

對於紐約最常見的房東房客糾紛，詹樂霞指出，房東必須在租客搬走後14天內退還押金，如果房東意圖扣押賠償金，則必須提供詳細說明損失情況和費用的收據。

保障權益 可利用投訴網站 有中文

但如果房東14天內未給出任何說明，就必須退還全部押金，如果房東拒付，房客可能有權獲得最高兩倍的保證金；租客可在小額索賠法庭控告房東，或向辦公室投訴。消費者投訴網址：https://on.ny.gov/3SY4zeb，可選擇中文。

房東 零售業 租客

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