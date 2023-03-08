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經費無著落 市主計長：庇護客新政難持續

記者張心／紐約報導
蘭德批評市長的庇護客危機應對藍圖，在財政上難以持續。(市主計長辦公室提供)
蘭德批評市長的庇護客危機應對藍圖，在財政上難以持續。(市主計長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)7日上午剛公布庇護客危機應對藍圖「前進之路」(The Road Forward)，市主計長蘭德(Brad Lander)中午便發文批評此舉「在財政上難以持續」，呼籲轉移重點，優先保證長期住房。

市主計長的最新報告顯示，市府在本財年和下財年預計在庇護客問題共花費超過40億元。報告也發現，市府已將遊民所系統擴大75%，以履行其向庇護客提供住房的法律義務。據統計，這些人在遊民所的平均逗留已超過500天，且市遊民局額外開放92間旅館作為緊急庇護所，七處由市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)管理的人道主義救濟中心。

蘭德表示，「還沒有關注怎麼幫這些人走出遊民所、找到工作、永久住房」；市府應將重點轉移到如何幫助遊民所裡的人，包括不是庇護客的遊民，「專注於滿足緊急需求，很難考慮長遠影響。」

他認為，幫助新移民的同時應該考慮怎麼減少城市開支；目前，市府6月1日起的財年初步預算，僅包括本財年預估的10億元庇護客援助，而且完全認為這筆錢將由聯邦支付，但拜登政府一直未給答覆。

報告建議，市府應迅速擴大移民和法律服務，確保庇護客獲得被長期拖延的工作許可，並搬入長期住房。蘭德認為，市府先撥1000萬元支持社區法律組織舉辦相關普法教育，再撥6000萬元用於法律援助為庇護客辦理合法身分和工作許可，「這類開支，長期來看將減少市府支出。」

「現在四處拿錢，承包下一間酒店，但沒有長遠效益，幫助人們走出遊民所。」蘭德認為，「長遠來看，市府當前的計畫最終會花更多錢。」

庇護 遊民 移民

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