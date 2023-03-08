庇護客收容危機 亞當斯多管齊下
中南美庇護客持續湧入紐約，市長亞當斯(Eric Adams)7日宣布全新的「前進之路」(The Road Forward)藍圖，設立專門服務庇護客的辦公室、提供免費就業培訓、建立全天候的入境中心、推動加速獲批工作許可等，多途徑解決危機。
市長辦公室表示，去年4月以來，抵達紐約市的庇護客已經突破5萬人，其中約3萬人留在紐約尋求庇護。市長決定建立「庇護客運營辦公室」(Office of Asylum Seeker Operations，簡稱OASO)，專門負責持續性的應對措施，重點在安置庇護客並提供法律援助，從「應急反應」過渡到「穩定應對」。
重點工作之一是為庇護客建立全新的24小時入境中心，取代目前的紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)，成為他們抵達紐約的首站。入境中心為無證移民供聯邦移民程序啟動服務，市長辦公室也為將指定合法有效的居留、工作途徑。
辦公室也監督部門間的工作協調，向州府和聯邦政府更新情況並尋求支援，並及時同南部邊境城市合作獲得正確信息，建立長期、自給自足的難民安置途徑。
市府並將與紐約州立大學蘇利文分校服務(SUNY Sullivan)，為等待工作許可的庇護客提供就業培訓和住宿。該校是試點項目，將首先為100人提供學校住房，並在他們通過聯邦工作許可程序時，提供就業輔導。
此外，市府也將和全國性的非營利組織、宗教團體、社區機構聯繫，鼓勵參與幫助，提供更多搬遷選擇、食物、衣服、住所、信息、醫療、教育、語言服務、就業培訓等支持；亞當斯也會推進從各項團體籌集2500萬元資金，應對庇護客危機。
亞當斯表示，「過去一年，面臨無法控制、前所未有的人道主義危機，也將幫助數萬人重建家園」，「前進之路」將長遠解決庇護客危機，將危機轉化為國家進步的機會。
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