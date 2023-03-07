聚焦治安 華埠遊民所建案開庭

東百老匯91號遊民所案6日在曼哈頓民事法庭展開線上辯論，原告律師表示，遊民所將住有很多癮君子和精神病患，可能對社區安全造成潛在威脅。（記者和釗宇 / 攝影）

紐約市府此前選址曼哈頓華埠 東百老匯 91號建遊民 所，遭社區抵制，將市府告上法庭；案件6日在曼哈頓民事法庭展開線上辯論，原告律師指，遊民所將有很多癮君子和精神病患入住，對社區安全造成潛在威脅，且違反市府「公平分攤」原則。市府律師表示，市府遊民所選址並未違反公平分攤原則，遊民所並未對社區產生立即的危害，反倒有助改善安全。

主導此次訴訟的大華埠民權聯盟共同主席、醫師陳建閃表示，市府一直拒絕承認戒毒所、監獄、遊民所過度集中對社區的風險，去年初遭遊民尾隨、身中40多刀慘死的韓裔李尤娜(Christina Yuna Lee)就是明證；因此該聯盟聯合福建公所和多家企業和社區人士提訴，要求法官裁決臨時禁令，暫停項目推進。

原告律師萊博維茲(Laurence Lebowitz)表示，華埠社區位於三個社區委員會交界地帶，難兼顧華埠利益，市政設施的公平分攤原則在華埠難起作用；東百老匯91號位於第三社區委員會區域內，而該社委會主要涵蓋的是下東城，華埠的委員只有兩位，難照顧華埠利益，所以華埠地區周邊建了很多遊民所，「這是制度上的不公平。」

他說，華埠社區並不反對庇護所，對家庭庇護所、移民庇護所都沒有意見，之前社區也提出替代方案，將百老匯91號改為老人公寓；社區擔憂的是遊民所內聚集的癮君子、精神問題人士可能威脅公共安全，「可以隨意出入，最壞的情況，半夜出來襲擊，之前就發生居民被精神問題遊民捅40多刀致死。」市府之前未與社區充分溝通，2021年11月的公聽會未讓社區周知，導致不少人未能參加公聽會。

市法務局律師哈納德(Christian Harned)回應，不算非營利機構運營的遊民所，遊民服務局轄下的遊民所選址嚴格遵照公平分攤原則，因為根據市規畫局標準，只要同類設施400呎或方圓0.5哩範圍內沒有重複，就符合公平分攤原則。

對於溝通問題，哈納德說，市遊民服務局2021年10月已通知相關民選官員，並舉辦兩場公聽會，雖然11月的公聽會未能提前通知公眾，但去年2月的公聽會有提前通知，也回覆社區提問，經社區委員會同意，「市府未違反規定，依法走完流程。」

對遊民所潛在安全風險，哈納德指原告是疑罪從有，無法支持暫停遊民所的理由；儘管遊民所確有癮君子和精神問題人士，但不一定成為罪犯，也不一定對社區有傷害性；「傷害必須是短期內就發生而能識別，91號棟百老匯遊民所最早要2023年底才啟用，不會產生即刻傷害」，「社區也應意識到，遊民所可改善社區安全，因為遊民不必在街上過夜，讓街道更安全。」

對此，萊博維茲回應，過去兩年犯罪數據顯示，仇亞犯罪大幅增長，且許多嫌犯都是癮君子和精神病患者，「這些都是事實；遊民所也可能吸引獵殺遊民犯罪份子。」