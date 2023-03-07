我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

市府裁員減服務 市議長反對

記者和釗宇╱紐約報導
市府財政吃緊，許多華人依賴的圖書館被列入經費削減項目。(本報檔案照)
市府財政吃緊，許多華人依賴的圖書館被列入經費削減項目。(本報檔案照)

市長亞當斯(Eric Adams)此前提出總額1027億元的新財年預算，指紐約市可能遭遇經濟危機，計畫削減市府服務並裁減崗位；市議會6日開啟新財年預算公聽，市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，市府有可能在不削減服務的情況下度過經濟危機，反對市府削減崗位和服務。

根據預算，市府有意裁減的項目包括超過3000萬元的圖書館經費、5億6700萬元的免費三歲學前班經費，並計畫削減4300個正處於缺員狀態的市府崗位。

歐德思此前就公開反對削減崗位和經費，她表示，市府有可能在不削減服務的情況下度過經濟危機，還指出市議會去年秋天曾組織研究，發現缺員問題對少數關鍵部門影響更大；「市府削減崗位讓人質疑為市民提供關鍵服務的能力，更不用說那些已經提出的住房、經濟發展和公共安全政策。」

根據市議會研究，紐約市經濟今年仍可能經歷溫和衰退，職場或減少約6萬1000個崗位，但預計一年內就可恢復；同時，市議會預計2023財年的財政收入將比預期高24億元，2024財年將超過預期28億元，意味兩個財年的預算可取得平衡，也有更多撥款空間。

市府預算主任吉哈(Jacques Jiha)表示，市府財政因為多個項目的大型支出而遭遇嚴重困難，包括庇護客危機的42億元支出以州長霍楚(Kathy Hochul)在州預算案中提出，由市府每年為大都會運輸署(MTA)撥款5億元的計畫。

有關削減崗位，他表示，市府已恢復數百個職缺，主要是社會服務局；市府各部門仍有資金填補2萬3000個空缺崗位，但目前的補員趕不上離職速度。

市議會本月將持續舉行預算公聽，市府各部門就預算作證，亞當斯將在4月底公布修改過的執行預算，談判完成後將7月1日之前公布最終預算。

市議長歐德思表示，市府有可能在不削減服務的情況下度過經濟危機，反對市府反對削減崗...
市議長歐德思表示，市府有可能在不削減服務的情況下度過經濟危機，反對市府反對削減崗位和服務。（市議會提供）
市府預算主任吉哈表示，市府財政因為多個項目的大型支出而遭遇嚴重困難。（市議會提供...
市府預算主任吉哈表示，市府財政因為多個項目的大型支出而遭遇嚴重困難。（市議會提供）
市府財政吃緊，許多華人依賴的圖書館被列入經費削減項目。(本報檔案照)
市府財政吃緊，許多華人依賴的圖書館被列入經費削減項目。(本報檔案照)

預算 亞當斯 紐約市

上一則

太子牌新品抹茶拿鐵 隨手一杯 幸福滿滿

下一則

2男強闖8大道公寓搶劫

延伸閱讀

舉芝市長敗選為例 亞當斯：紐約市打擊犯罪政策正確

舉芝市長敗選為例 亞當斯：紐約市打擊犯罪政策正確
法拉盛珠寶店遇劫 市長慰問華人店家 允全力抓搶犯

法拉盛珠寶店遇劫 市長慰問華人店家 允全力抓搶犯
市長亞當斯視察紐約法拉盛被劫珠寶店 承諾全力緝嫌

市長亞當斯視察紐約法拉盛被劫珠寶店 承諾全力緝嫌
精神疾病、藥物濫用…紐約健康危機 市府多管齊下

精神疾病、藥物濫用…紐約健康危機 市府多管齊下
紐約市擬增安全吸毒所 盼降吸毒過量致死人數

紐約市擬增安全吸毒所 盼降吸毒過量致死人數

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
圖為紐約哥倫比亞大學校園。美聯社

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

2023-02-27 07:46
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
天氣預報顯示，紐約市27日晚間將遭遇大雪，預計將導致道路積雪，行車不便。（紐約市長辦公室提供）

紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

2023-02-27 16:45

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走