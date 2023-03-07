市府裁員減服務 市議長反對

市府財政吃緊，許多華人依賴的圖書館被列入經費削減項目。(本報檔案照)

市長亞當斯 (Eric Adams)此前提出總額1027億元的新財年預算 ，指紐約市 可能遭遇經濟危機，計畫削減市府服務並裁減崗位；市議會6日開啟新財年預算公聽，市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，市府有可能在不削減服務的情況下度過經濟危機，反對市府削減崗位和服務。

根據預算，市府有意裁減的項目包括超過3000萬元的圖書館經費、5億6700萬元的免費三歲學前班經費，並計畫削減4300個正處於缺員狀態的市府崗位。

歐德思此前就公開反對削減崗位和經費，她表示，市府有可能在不削減服務的情況下度過經濟危機，還指出市議會去年秋天曾組織研究，發現缺員問題對少數關鍵部門影響更大；「市府削減崗位讓人質疑為市民提供關鍵服務的能力，更不用說那些已經提出的住房、經濟發展和公共安全政策。」

根據市議會研究，紐約市經濟今年仍可能經歷溫和衰退，職場或減少約6萬1000個崗位，但預計一年內就可恢復；同時，市議會預計2023財年的財政收入將比預期高24億元，2024財年將超過預期28億元，意味兩個財年的預算可取得平衡，也有更多撥款空間。

市府預算主任吉哈(Jacques Jiha)表示，市府財政因為多個項目的大型支出而遭遇嚴重困難，包括庇護客危機的42億元支出以州長霍楚(Kathy Hochul)在州預算案中提出，由市府每年為大都會運輸署(MTA)撥款5億元的計畫。

有關削減崗位，他表示，市府已恢復數百個職缺，主要是社會服務局；市府各部門仍有資金填補2萬3000個空缺崗位，但目前的補員趕不上離職速度。