紐約客談／鎮壓示威高額賠償？ 勿忘商家心聲

市警總局戰略反應小組日前連惹爭議，不僅未能出席市議會針對該小組的公聽會，還因2020年反警示威中被指控執法過當而與示威者和解，若法官同意，或將浪費600多萬納稅人的錢賠償這300多人；亞當斯 6日站出來支持戰略反應小組，令民眾有如吃了一顆定心丸。

新冠疫情 雖然是公共衛生危機，但除了染疫死亡之外，疫情三年來給紐約市 民生活帶來的最大影響，恐怕就是治安惡化，而這一切的起點正是2020年6月開始的反警示威；猶記當時示威達到最頂峰的幾天，每夜警訊都持續到凌晨，打砸搶燒不止，紐約市各處商戶人人自危，有些不得不給店面封上木板。

治安惡化的影響持續至今仍未消散，同樣由疫情而起的仇亞風潮，更讓亞裔成為紐約市受傷最重的少數族裔，許多人無辜殞命，華裔社區的小商家至今也心有餘悸，被迫縮短營業時間，擔心員工因太晚下班而遭遇不測。

雖然市警和戰略反應小組舉措失當，但這不應該成為新一波反警的導火索；畢竟，就算放在2020年6月反警示威高潮時，相信廣大亞裔社區尤其是小商家，也仍然支持市警鎮壓打砸搶燒的示威者；而且之前也曾報導，法拉盛警力不足的時候，該小組也赴法拉盛幫助維持治安，有功於社區治安。

因此，無論是當時被指執法過當，還是浪費納稅人資金，支持警察仍然是紐約市的主流聲音；而且，當時亞當斯並非市長，不需為那時市警的行為負責，他表示戰略反應小組是有效而恰當的執法力量，正確執法而非過度執法，「讓我們走在正確的方向。」