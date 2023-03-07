我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

紐約客談／鎮壓示威高額賠償？ 勿忘商家心聲

紐約客談

市警總局戰略反應小組日前連惹爭議，不僅未能出席市議會針對該小組的公聽會，還因2020年反警示威中被指控執法過當而與示威者和解，若法官同意，或將浪費600多萬納稅人的錢賠償這300多人；亞當斯6日站出來支持戰略反應小組，令民眾有如吃了一顆定心丸。

新冠疫情雖然是公共衛生危機，但除了染疫死亡之外，疫情三年來給紐約市民生活帶來的最大影響，恐怕就是治安惡化，而這一切的起點正是2020年6月開始的反警示威；猶記當時示威達到最頂峰的幾天，每夜警訊都持續到凌晨，打砸搶燒不止，紐約市各處商戶人人自危，有些不得不給店面封上木板。

治安惡化的影響持續至今仍未消散，同樣由疫情而起的仇亞風潮，更讓亞裔成為紐約市受傷最重的少數族裔，許多人無辜殞命，華裔社區的小商家至今也心有餘悸，被迫縮短營業時間，擔心員工因太晚下班而遭遇不測。

雖然市警和戰略反應小組舉措失當，但這不應該成為新一波反警的導火索；畢竟，就算放在2020年6月反警示威高潮時，相信廣大亞裔社區尤其是小商家，也仍然支持市警鎮壓打砸搶燒的示威者；而且之前也曾報導，法拉盛警力不足的時候，該小組也赴法拉盛幫助維持治安，有功於社區治安。

因此，無論是當時被指執法過當，還是浪費納稅人資金，支持警察仍然是紐約市的主流聲音；而且，當時亞當斯並非市長，不需為那時市警的行為負責，他表示戰略反應小組是有效而恰當的執法力量，正確執法而非過度執法，「讓我們走在正確的方向。」

紐約市 疫情 亞當斯

上一則

2男強闖8大道公寓搶劫

下一則

爭取亞太裔歷史課普及 維權團體動員

延伸閱讀

舉芝市長敗選為例 亞當斯：紐約市打擊犯罪政策正確

舉芝市長敗選為例 亞當斯：紐約市打擊犯罪政策正確
法拉盛35歲華裔外賣郎 康州遭射殺

法拉盛35歲華裔外賣郎 康州遭射殺
黃敏儀、江伊敏法拉盛造勢 收集連署

黃敏儀、江伊敏法拉盛造勢 收集連署
《老照片說故事》法拉盛老人中心（下）

《老照片說故事》法拉盛老人中心（下）
法拉盛珠寶店遇劫 市長慰問華人店家 允全力抓搶犯

法拉盛珠寶店遇劫 市長慰問華人店家 允全力抓搶犯

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
圖為紐約哥倫比亞大學校園。美聯社

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

2023-02-27 07:46
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
案發的建築。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

2023-03-01 15:14
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
天氣預報顯示，紐約市27日晚間將遭遇大雪，預計將導致道路積雪，行車不便。（紐約市長辦公室提供）

紐約市將遇大雪 換邊停車暫停 MTA籲民眾搭乘公共交通

2023-02-27 16:45

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走