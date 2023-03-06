紐約市警巡官涉違規調查 曾辦華探梅國威遭歧視案

華裔警探梅國威。(本報檔案照)

紐約市警內務局(Internal Affairs Bureau)高級調查員、巡官丹多拉(John Dandola)近日在一起警員衝突案中，使用不當的調查手段而被部門指控，丹多拉曾經手布碌崙(布魯克林)華裔 警探梅國威(Michael Moy)遭種族歧視 一案；知情人士稱，丹多拉或會因此被解職。涉案警員的律師呼籲市警徹查丹多拉此前經手的案件，以免冤判。

市警表示，對丹多拉提出13項紀律指控，原因是他對探員門羅(Scott Munro Jr.)2018年涉嫌與長島 消防員克里拉瓦(Jonathan Kriklava)衝突鬥毆一案的調查，存在不當行為。

克里拉瓦在事後向蘇福克郡(Suffolk County)警方提起訴訟，指門羅在此案中存在過失，市警內務局對涉案雙方展開調查；知情人士稱，蘇福克郡警方沒有找到衝突的視頻或目擊者，他們找到的唯一監控錄像顯示，克里拉瓦沒有因此案受傷或不適，市警紀錄也顯示，克里拉瓦撤回了控訴。

但就在2019年丹多拉完成此案調查後，市警則宣布將門羅調離探員組的汽車盜竊犯罪科(Auto Crime Division)，轉為辦公室文職工作，他還因此失去30天假期。

此次對丹多拉的瀆職指控是在今年1月26日提交，市警紀錄顯示，13項部門指控包括，丹多拉未能對案件中的十名證人進行採訪，未再次對自相矛盾的證人證詞提出疑問，遺漏蘇福克郡警方和消防局的關鍵文件，未監督參與調查的下屬等。

門羅的律師斯科拉(John Scola)表示，鑑於門羅案目前的結果，警方應調查丹多拉處理過的其他案件。而此前備受華社關注的華裔警探梅國威遭同僚霸凌歧視一案，也由丹多拉經手調查。對此梅國威表示，因丹多拉「陷害」，他以同樣的方式「被繳槍、轉到無足輕重的部門工作。而其他人不是獲升職，就是被調到離家更近的分局上班。」

「我的律師會因為我說了這些而大發雷霆，因為我的訴訟還在審理中。」他說，但我真的不在乎，因為對我來說，真相更重要。