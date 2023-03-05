法拉盛珠寶店遇劫 市長慰問華人店家 允全力抓搶犯

紐約市長亞當斯(右)視察皇后區法拉盛日前被劫的戴蒙德瑞珠寶店。(記者劉梓祁／攝影)

在紐約市 皇后區法拉盛 上月22日發生重大搶案，一間珠寶店被持槍歹徒闖入，毆打店主79歲母親並搶走價值約50萬元珠寶後，市長亞當斯 (Eric Adams)4日下午到店內視察，與店主及其受傷母親閉門交談，表示理解他們的傷痛，承諾全力緝拿嫌犯。

亞當斯當日到訪位於法拉盛39大道富頓一號廣場二樓的戴蒙德瑞珠寶店，在店內逗留約十分鐘後便匆忙離開，期間和店主陳伊娃(Eva Chen)及母親談話，僅允許隨行的市長辦公室人員和其他民選官員入內，未公開談話內容。

據陳伊娃轉述，亞當斯先擁抱了在門外等候的陳伊娃，對她說：「我很抱歉，我的姐妹」。兩人隨後進入店內交談，並察看物品損壞情況，陳伊娃母親也在店內等候。店外可見在幾人交談過程中，亞當斯再次擁抱陳伊娃並走入櫃台內察看內部情形。

紐約市長亞當斯視察皇后區法拉盛日前被劫的戴蒙德瑞珠寶店。(記者劉梓祁／攝影)

隨後亞當斯即離開，未回答在場媒體的提問。陳伊娃在會後受訪時表示，市長提及和其丈夫多年的友好關係，並理解他們一家人正在面臨的痛苦，承諾市警會盡快且盡全力將嫌犯緝拿歸案，給陳伊娃一家和公眾一個交代。

在視察珠寶店前，亞當斯在「天廣購物中心」的社區安全意識博覽會上表示，他曾與陳伊娃丈夫一同訪問過中國，和他是很好的兄弟，他對這次的罪案感到心碎。

亞當斯在離開前還察看了店外張貼的嫌犯照片和陳伊娃母親受傷的照片，並拿起其中一張傷情照片和拍下嫌犯持有槍枝的照片仔細察看，隨後再次和陳伊娃擁抱後離開現場。

紐約市長亞當斯視察皇后區法拉盛日前被劫的戴蒙德瑞珠寶店。(記者劉梓祁／攝影)

亞當斯呼籲法拉盛的店家，可以要求顧客先脫下口罩再進入店內，以便監視攝影機拍下顧客全貌，以便一旦發生案件，能更好地保留線索，也可以拒絕不願服從的顧客入內。當天陪同亞當斯視察的還有市議員黃敏儀。