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鍋爐、樓道、防火…華埠危樓隱患多 外牆脫落敲警鐘

記者張晨／紐約報導
華埠危樓抱怨頻 新磚蓋舊磚 鍋爐、樓道、防火體皆隱患。(記者張晨／攝影)
華埠危樓抱怨頻 新磚蓋舊磚 鍋爐、樓道、防火體皆隱患。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠勿街(Mott St.)111號一棟六層商住樓宇本月發生外牆體脫離，險些墜落傷人，或面對市樓宇局懲處；而就周邊華裔居民反應，華埠老樓多缺乏維護，牆體大多新磚覆蓋舊磚，內部構造損壞也抱怨無果，望此次險些釀災的事件能為社區各業主敲響警鐘。

該樓居民布萊恩特(Rachel Bryant)是首先報告事故的人，她當時意發現窗框和外牆間出現一道「巨大縫隙」，外牆磚、消防逃生梯皆搖搖欲墜；她打電話至市消防局，而市消防局將情況反應給樓宇局。

而樓宇局透露，早在疫情前的2019年6月，市消防局就針對該樓提交過一份消防安全優先等級報告，報告「樓外鐵質防火梯(在一個未指定的位置)缺少踏板，其他踏板換成了木頭，整個防火梯都處於不能使用的狀態。」

就在外牆脫離事故發生前不久，該棟樓也曾出現問題，樓宇局表示，在2月13日消防局關閉了該建築的鍋爐，並通知無業主「需要深度清潔或更換新鍋爐」，且舊鍋爐的狀態是「危險的」。

幾小時後，房東在沒有與房客溝通的情況下，自行關閉了鍋爐，租戶出於安全考慮，想知道鍋爐是否已徹底清潔或更換，該投訴目前狀態為「已解決」。

目前樓宇局已對該建築發出全面清空令，紅十字會向九間公寓單位中的15人提供援助，所幸案件並未造成人員受傷；樓宇局稱，勿街111號唯一有效的許可證與電線工程有關，目前有關方面正在對這棟建築的過往進行調查。

但就根據附近老居民透露，勿街案發地周圍的幾棟建築缺乏維護，物業貪圖省事省力省錢，多年來基本是新磚覆蓋舊磚，內部構造損壞也抱怨無果，望此次險些釀災的事件能為社區各業主敲響警鐘。

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