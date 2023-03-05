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法拉盛遇搶珠寶店 店東母創傷症候群 需靠安眠藥入睡

記者劉梓祁／紐約報導
陳伊娃母親展示傷情。(記者劉梓祁／攝影)
陳伊娃母親展示傷情。(記者劉梓祁／攝影)

位於皇后區法拉盛富頓一號廣場內的珠寶店，在上月22日發生持槍搶案，兩名劫匪入店搶走價值約50萬元珠寶，共有四名嫌犯被通緝，遭搶的戴蒙德瑞珠寶店店主陳伊娃(Eva Chen)4日表示，初步估計總損失已超過100萬元，且遭嫌犯毆打的79歲母親，已經出現初步的創傷後壓力症候群(PTSD)症狀，該廣場其他業者，也曾被多次搶劫，苦不堪言。

市長亞當斯(Eric Adams)4日到法拉盛參與社區安全意識博覽會後，到受害珠寶店視察，承諾全力逮捕嫌犯；陳伊娃會後表示，初步清點，店內包括被盜珠寶和遭破壞設施，所有損失已達110萬元。

富頓一號廣場內的許多業者，都表示該地治安每況愈下，商家頻頻被搶。(記者劉梓祁／攝...
富頓一號廣場內的許多業者，都表示該地治安每況愈下，商家頻頻被搶。(記者劉梓祁／攝影)

案發時由於陳伊娃恰好短暫離開，不在現場，她的母親遭到嫌犯恐嚇和毆打，身上有多處瘀青和外傷，且尾椎骨骨裂；她透露，母親在3日的醫療檢查中，發現抑鬱和壓力指數偏高，疑似出現創傷後壓力症候群。

陳伊娃的母親一邊展示傷口一邊回憶，搶匪衝進店鋪後便一把將自己推倒，力量之大根本無法阻擋，她至今仍感到難過和害怕，每晚要靠吃止痛藥和安眠藥才能入睡。

陳伊娃的母親在案發前一日才抵達紐約，作為觀光客來與家人團聚遊玩，但沒想到遇到恐怖經歷，希望該案能喚起所有官員的意識，做出真實的治安政策改變。

位於戴蒙德瑞珠寶店旁的MG美髮沙龍經理姚渠表示，自家店鋪也曾遭遇過數次搶劫，有非洲裔男子衝入搶走櫃台上的現金便逃走，損失數千元，雖然每次都有在事後報警，但每每都沒有下文。

姚渠說，如今的法拉盛天黑後就讓人感到不安全，希望能有更多的警力和提升追兇的效率。

位於該廣場的火鍋店店長則說，店鋪從營業起就淪為盜竊「重災區」，疫情後更是升級到「另一水平」，常有竊賊手提塑膠袋到店後倉庫偷竊，哪怕是一次性碗筷都有人成箱偷走，更有竊賊直接進店內，偷走店員放在前台的信用卡，儘管店員只離開了30秒，信用卡在被盜的20分鐘後，就出現千元的刷卡紀錄。

該名店長表示，對周遭的治安已無心力再去抱怨，只能寄望於有日真能見到對亂象的全面打擊。

戴蒙德瑞珠寶店店主陳伊娃。(記者劉梓祁／攝影)
戴蒙德瑞珠寶店店主陳伊娃。(記者劉梓祁／攝影)

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