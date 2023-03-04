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日付千萬助難民 資源近枯竭

記者張晨／紐約報導
紐約市日支出1000萬，維持邊境難民開銷，恐難長久。(市府提供)
紐約市日支出1000萬，維持邊境難民開銷，恐難長久。(市府提供)

紐約市議會3日就審查邊境難民緊急庇護合同舉行公聽，由於從南部邊境抵達紐約尋求庇護者的人數持續激增，亞當斯政府平均每天要花費超過1000萬元用於維持他們的住房和溫飽，稱目前資源極近枯竭，需要州與聯邦的幫扶才能度過難關。

市應急管理局局長伊斯柯爾(Zach Iscol)在公聽上表示，市府每天平均花費在每位難民身上錢約為363元，這包括居住在市遊民服務局(DHS)庇護所和為難民特設的「人道主義應急響應和救濟中心」(HERRCs)的人。

該聽證會由市議會合同委員會(The Committee on Contracts)主持，目的是分析市府在收容邊境難民危機中的費用支出模式。

伊斯柯爾指出，上述兩地安置了大約3萬名難民，而根據人均363元估算，意味著該市平均每天的花費為1089萬元；「按如今的現狀是不可持續的。」他說，截至2月中旬，帳單已超過了5億元。

自去年春天數以千計的南方邊境難民被一批批送至紐約，紐約市幾乎獨自承擔了所有幫扶上的財政負擔；根據亞當斯政府的說法，聯邦政府迄今為止只提供了約800萬元的相關援助。

伊斯柯爾稱，截至1月底，僅在HERRC上就花費了1億4100萬元；遊民服務局副局長帕克(Molly Park)也表示，其部門在安置移民方面花費了3億1300萬元。

市府相關部門均表示，需要州府和聯邦提供更多幫助，政府估計僅本財政年度就可能在移民危機上花費多達14億美元。 Hochul已經部署了國民警衛隊來幫助應對移民後勤，並為尋求庇護者提供了一些法律資源，

而同日，市議會也公布了2024財年初步預算稅收和經濟預測(Preliminary Budget Tax and Economic Forecast)，其中包括全國和地方經濟的主要遠景，以及稅收預測；報告中顯示，2023年下半年，收入將繼續增長，但私營部門就業將小幅下降，經濟將出現短暫而溫和的衰退。

市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，該項預測表明，紐約市能夠經受住經濟挑戰和未知預算成本，而不會忽視對基本服務的投資。

邊境 庇護 紐約市

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