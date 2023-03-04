曼哈頓華埠贓物盜賣再現 公園交易直擊 商家無奈

非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市曼哈頓華埠 近日非法兜售竊物情況嚴重，華人 在公園內收受由非洲裔嫌犯入店行竊(Shoplifting)所得贓物，包括水果、蔬菜、零食、衣物等，再低於市價轉售給社區居民；周邊商戶不堪其擾，表示現象存在已久，也曾報警求助，但暴力搶劫、店內偷盜情況難以根除，相當無奈，希望警方能夠更有對策和作為。

非裔男頻竊盜 商家不堪其擾

商家指出，贓物黑市通常由非洲裔男子在商店內盜竊，再將贓物帶去附近公園與負責售賣的華人交易，後者會以現金收買贓物，並以低於市場價格轉賣給一般民眾，賺取差價。

非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

通常一日當中，會有多位非洲裔男子手提贓物，與華人交收或是直接售賣，該現象在羅斯福公園內最為常見；記者目擊一位非裔男子手提一袋咖啡 到公園內後，數位華人便圍上前詢問價格，前者明確表示咖啡為「免費取得」，再以一罐兩元的價格兜售給在場華人。

位於包厘街(Bowery)的一家超市深受盜竊困擾，業者多次報警卻無改善，該名超市業者表示，曾有一男子偷走兩個水壺和一個電飯煲，店員追出後也只奪回一個水壺。

業者：贓物黑市助長竊盜主因

有非洲裔人士直接將贓物展示盜賣。(記者劉梓祁／攝影)

該業者認為，社區內的庇護客救濟中心和贓物黑市是助長盜竊的主要原因，也呼籲華人懸崖勒馬、不要再和竊賊來往。

位於格蘭街(Grand St.)的一家雜貨店業者稱，非洲裔入店行竊在去年底尤為猖獗，且偷盜者不會關心物品價值，而是鎖定方便偷竊的商品，店內時常有各類物品丟失，但每次損失金額數十元不等，未受到警方重視，只得自認倒霉並加裝監控和提高警覺。

受害店家 呼籲警方採取行動

同一條街道上的水果店業者則表示，時常會有非洲裔男子搶走整箱水果盜賣，甚至還有人直接蹲守倉庫門口，趁店員不備抱走數箱水果，呼籲警方採取行動，幫助受害小商家。

位於愛列治街(Eldridge St.)的一家文具店業者表示，曾有非洲裔在打烊後破窗進入，盜走全部刮刮樂彩票，報警又「治標不治本」，只能自行加裝店內監控和加固外牆玻璃，防止類似情況再發生。