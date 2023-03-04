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加強法拉盛治安 109分局增派28警日夜巡邏

記者高雲兒／紐約報導
市議員黃敏儀就安全問題主持閉門會議。(黃敏儀辦公室提供)
市議員黃敏儀就安全問題主持閉門會議。(黃敏儀辦公室提供)

鑒於發生在皇后區法拉盛的珠寶店持槍搶案，市議員黃敏儀3日下午就安全和預防犯罪問題主持一小時閉門會議；會後表示法拉盛再添28名警力日夜巡邏，以加強社區治安。

位於39大道133-42號二樓的戴蒙瑞德珠寶店日前遭持槍搶劫，損失高達百萬；其店主陳Eva和法拉盛九間小商家，3日與黃敏儀、109分局局長霍爾(Louron E. Hall)、紐約副市長高級顧問顧雅明、法拉盛商改區執行主任余鈿崧舉行閉門會議。

黃敏儀會後召開記者會，表示109分局將增派28名警力日夜巡邏法拉盛，「14名白天，14名晚上」，之後或將再加派警力；109分局自去年底新增12名警察後，又在上月增加了15名警察，目前有200多名警員，與其他分局一樣，設白天、夜晚、及深夜三班巡邏，深夜巡邏警車約有10至11輛，白天則至少有11輛在全區巡邏。

黃敏儀也鼓勵民眾積極報警或撥打311，「不管任何罪行都請報警，犯罪數據很重要」。

顧雅明表示，市長亞當斯(Eric Adams)非常關注皇后區的安全情況，他預計於今(4)日下午到受害珠寶店視察。

來自109分局預防犯罪部門的警官伯格(Mark Burger)表示，警局將在片區內進行免費的上門安全評估(securticty assessment)，並根據評估提供安全建議，包括門窗情況、攝像頭等，預防犯罪發生。

他表示通常在入室盜竊和搶劫案後，會做一個後續的安全檢查(securticty survey)，發現很多時候是門窗沒有關好給人可乘之機，因此與其事後檢查，不如事前評估。

伯格補充，疫情期間需戴口罩給犯罪份子便利，現警方呼籲商家可在客人進門前要求摘下口罩，便於錄像，進門後可再戴上口罩。

最後他建議小商家和屋主，隨時注意門口的可疑情況，並將攝像頭正對門前，以便拍攝人臉，還要養成鎖好門窗的習慣。想要進行安全評估的商家和屋主可致電109分局或黃敏儀辦公室(718)888-8747進行預約。

黃敏儀鼓勵市民積極報警。(記者高雲兒／攝影)
黃敏儀鼓勵市民積極報警。(記者高雲兒／攝影)

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