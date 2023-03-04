2月整體犯罪率降5.6% 市警局長：好日子近了

根據市警最新統計，2月的總犯罪率下降了5.6%。(本報檔案照)

紐約市 治安問題從疫情之後就一直受到民眾關注，根據市警最新統計，2月的總犯罪率下降了5.6%；市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，自己有感街上更安全，認為「安全的好日子」不遠了。

根據市警3日公布的最新犯罪統計數據，表示不僅2月的總犯罪率下降了5.6%，仇恨犯罪數據與去年同期相比也下降了69%，仇恨亞裔犯罪去年同期為13起，今年一起；地鐵 系統犯罪也比去年同期減少了9.1%，這是該類別犯罪率連續第二個月下降；七大犯罪類別中，唯有重罪攻擊和盜車數字增加。

西維爾則表示，截至目前為止，今年的治安較去年同期有顯著改善；「我可以提供各種犯罪率減少的數字，但更重要的是民眾對街道安全的感覺」，西維爾說，就她觀察，餐館、街道人流都有明顯增加，「安全的好日子」不遠了。

當天紐約市主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)也與市警、市環保局(Department of Environmental Protection)與市清潔局(Department of Sanitation)召開城市安全簡報會，表示將會繼續在犯罪率、噪音污染以及街道清潔執法加大力度，打擊違法行為並開罰。

班克斯表示，目前車輛噪音、隨意傾倒垃圾等生活質量問題，已比重大暴力犯罪 更為顯眼，而市府也將從「小事」開展嚴格執法。

清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)則表示，截至目前該局已因屋主未依規定清理門前18呎的街道，發出了1萬2000張罰單；「保持街道清潔是每個人的責任，罰單不是為了懲罰，而是對屢教不改者的敦促。」

市環保局副局長德法爾科(Beth Defalco)表示，311每年都能接到約4萬5000通噪音舉報電話，比其它任何類別都多，其中車輛非法改裝消音器的問題最嚴重。