紐約客談／華人助銷贓 黑市難根除

華埠 近日被發現有贓物黑市重燃現象，非洲裔盜竊、華人 轉賣，不僅給周邊居民和商戶帶來騷擾和困擾，也讓華人蒙羞，畢竟痛恨犯罪、常為受害者的華人這次倒成了黑市的「幫兇」。

華社的贓物黑市早在上世紀就已經出現，不僅是因為許多華人喜歡追求「花最少的錢，買最多東西」，也是因為許多無證客礙於身分難有穩定收入去滿足生活需求，只好得益於黑市、踏過法律的紅線。

雖然確實撿到便宜，但卻催生了一批以非洲裔為主的「職業慣偷」，在各商店偷盜，得手後變身為「供貨商」；這些人多為遊民和無業者，每日在華埠進行多輪偷竊，得手後便會立即帶去公園變賣、賺取現金。

許多等待「補貨」的華人散落在公園各處，只要有手提贓物塑膠袋的竊賊到達，便會圍上詢價，往往可以商品原價的半價以下收購贓物，再每樣加價數元賣給其他華人「消費者」。

這種「空手套白狼」模式苦了周邊商戶，不斷有物品被竊，小到焚香、蒼蠅拍，大到平板車、電磁爐，黑市的觸手之長防不勝防，也難怪有人將公園稱作「小超市」。

許多深受其擾的商家報警求助，無奈時常收到缺乏證據或涉事金額小的理由搪塞，得不到警方的重視。

就連市警五分局官員在警民會上被問及此事，也只能無奈又尷尬地笑，知曉黑市存在但似乎並無有效手段打擊，能做的就只有呼籲居民不要貪便宜購買贓物。

既然警察 執法存在難度，那麼我們更應該從自身做起，不買黑市商品，也勸身邊人別買，不僅是為了犯罪的消失，更是為了樹立一個正面的華人形象。