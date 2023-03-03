精神疾病、藥物濫用…紐約健康危機 市府多管齊下

亞當斯(發言者)與相關官員公布計畫，擬增加青少年和家庭心理健康資源，及嚴重精神疾病患者的心理健康中心。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)和市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)2日公布計畫，擬增加青少年和家庭心理健康 資源，及為嚴重精神疾病患者提供的心理健康中心數量；還提議增加防範吸毒過量與有人監督的安全注射站，目標是到2025年將吸毒過量致死人數降低15%。

該計畫名為「關懷社區行動：紐約市心理健康計畫」(Care, Community, Action: A Mental Health Plan for New York City)。亞當斯表示，紐約市的心理健康危機疫情，因疫情惡化；他在今年的市情咨文已公布該計畫部分內容，包括將投資1200萬元設立高中生心理健康遠程診療服務，在公立醫院系統和社區設立青少年預防自殺實驗項目；市府還將與社區一起評估評估社交平台對青少年心理健康的影響，並制訂對策。

同時，2021年是紐約市吸毒致死人數史上最多的一年，市府在心理健康計畫中納入預防吸毒過量的內容，希望到2025年將致死人數減少15%；亞當斯表示，市府將擴大非致命吸毒過量相關服務，並將14個注射服務提供商整合進入減輕吸毒危害中心(Harm Reduction Hub)網絡，為吸毒者提供休息、戒毒、醫療和心理健康服務。

市府公布計畫，擬增加青少年和家庭心理健康資源。(美聯社)

此外，市府還將新增四個公衛自動販售機，在吸毒過量致死率較高的社區推廣毒品解藥納洛酮(Naloxone)，並且增加防範吸毒過量與諮詢站點(overdose prevention center)數量，同時推動已有的兩個站點24小時營運。

對於嚴重精神疾病患者，市府計畫未來四年內將相關資源數量翻倍，包括明年新增可服務800人以上的移動診療資源，並為嚴重精神病患增加8000套支持性住房；此外，投資700萬元為嚴重精神疾病患者提供的心理健康中心數量增加三倍，幫助這些病人聯繫就業和教育機會。