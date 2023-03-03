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紐約增設毒品注射站 議員：惡化社區治安

記者顏潔恩／紐約報導
瑪麗奧提醒選區內的學生把握申請美國軍校的截止日期。(本報檔案照)
瑪麗奧提醒選區內的學生把握申請美國軍校的截止日期。(本報檔案照)

代表布碌崙(布魯克林)和史泰登島的第11選區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，2日抨擊市長亞當斯(Eric Adams)欲強化及擴大毒品濫用及注射站的計畫，指自開放起，社區居民生活不安寧，治安堪慮，擴增只會進一步惡化問題。

瑪麗奧指出，市府開設這些「違法」監督注射中心已有一年多，不僅導致社區的生活品質嚴重下降，因過量吸毒致死的人數還繼續攀升，甚至破紀錄；東哈林(East Harlem)的居民抱怨，注射中心坐落日托中心及一所學校對面，就像個「吸毒者磁鐵」，惡化當地的暴力犯罪。

「去年我們曾警告，(注射中心)將帶來意想不到的後果」，瑪麗奧說，令人不安的是，直到現在亞當斯仍支持這項計畫，變相鼓勵非法吸毒行為，讓居民感到恐慌，也置他們的性命於危險中。

她表示，在上屆國會曾提出法案，要求聯邦不再資助違反「受管制藥物與物質法」(Controlled Substances Act)的市、州級或私人機構，當時成功叫停前市長白思豪(Bill de blasio)時期提出的受監督毒品注射計畫；她計畫在本屆會期重新提出有關立法，呼籲拜登政府、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)也做出承諾。

她呼籲市府官員將注意力放在真正制止藥物危機的問題上，美國南部邊境是大多數非法藥物的來源地，聯邦政府應加強邊境安全；針對吸毒者，需要的是迫切的心理健康、治療，市府應提供相關服務，而不是一味增設或擴建這些「破壞性設施」，這樣的做法極不負責任，且會惡化犯罪、毒品的廣泛濫用，進一步逼居民選擇遷移至其他地區。

圖為類鴉片藥物解毒劑納洛酮。(美聯社)
圖為類鴉片藥物解毒劑納洛酮。(美聯社)

毒品 邊境 亞當斯

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