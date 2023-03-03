冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

一場冬季風暴將於今(3)、明(4)兩日影響紐約州、新澤西州 和康州等三州地區，根據氣象預測，紐約市 將於3日傍晚下班時間出現約2吋降雪 ，稍晚將轉成降雨；由於此波天氣影響最大的時間預計出現在3日傍晚5、6時，正值民眾下班時間，屆時恐將對通勤帶來影響。

此前創下最長無雪天數的紐約市，在2月27、28日降下首場大雪，而根據天氣預報，3、4日在包括紐約市、新澤西州和康州等地都將再有降雪，隨著新一場冬季風暴的影響，氣象預測3日開始出現降雪或大雨，並將於傍晚時分帶來最大影響，隨後在紐約市及南部地區，雪轉成降雨，一直持續影響到4日。

紐約日前下雪，部分路面結冰，今天可能還會下雪，提醒用路人注意。(記者劉梓祁／攝影)

另外在新澤西西北部、哈德遜河谷和康州等地，可能還會出現雨夾雪情況；氣象報告顯示，晚間溫度下降時也會有凍雨，為路面交通帶來挑戰。

由於大雨和融雪的結合，氣象報告表示，部分低漥或沿海地區還有可能會有淹水情形，由於日前降雪導致部分地區仍有積雪，在降雨後雪會融化，低窪地區將看到更多的積水。

目前此波風暴預計會對紐約市大都會地區帶來地面交通影響，對航班是否有影響仍有待觀察，不過也有氣象預測，3、4日在部分地區可能出現最高每小時40哩的陣風。

28日的大雪當時有數百架進出紐約班機被取消，其中拉瓜地亞機場降雪量2.7吋，150個航班被取消；甘迺迪機場積雪1.5吋，近100個航班中超過70%取消。

3日氣溫約為華氏40度，4日早上將有陣雨，5日(周日)天氣晴朗，最高溫約在華氏48度。