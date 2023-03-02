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MTA增3客服中心 法拉盛地鐵站有中、粵語服務

記者鄭怡嫣／紐約報導
MTA設置在法拉盛地鐵站的客服中心，已正式對外開放，並提供中文服務。(記者鄭怡嫣/攝影)
MTA設置在法拉盛地鐵站的客服中心，已正式對外開放，並提供中文服務。(記者鄭怡嫣/攝影)

大都會運輸署(MTA)近日新增三處客服中心(Customer Service Center)，其中包括亞裔乘客眾多的法拉盛地鐵站，提供兌換過期地鐵卡、幫助長者及殘障人士轉用非接觸感應式系統OMNY付費等服務。據悉，法拉盛地鐵站客服中心有兩名華裔員工，將提供中文、廣東話等服務，在年底，客服中心也將擴增至全市15處。

此次新增的三處客服中心，分別位於曼哈頓34街-賓州車站(Penn Station)、皇后區法拉盛、以及史泰登島聖喬治地鐵站。客服中心由疫情期間停用的售票亭改造，配備增強照明及醒目的招牌，提供指路、兌換過期地鐵卡、加入折價項目(Reduced-Fare Ticketing Program)、幫助持半價捷運卡的長者及殘障人士轉用OMNY付費等服務。

MTA設置在法拉盛地鐵站的客服中心，已正式對外開放，並提供中文服務。(記者鄭怡嫣...
MTA設置在法拉盛地鐵站的客服中心，已正式對外開放，並提供中文服務。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛地鐵站內的客服中心，位於羅斯福大道梅西百貨一側出入口，已於2月28日開放，據客服人員林Eric介紹，開放一天不到，已服務不少乘客，其中以問路及過期卡的民眾為主。該客服中心的開放時間為每日早7時至晚11時，有包括他在內的兩名華裔員工，他提供中文、粵語以及福州話的語言服務，上班時間為每周三至周日的下午3時至11時。

在2月7日，MTA在布碌崙(布魯克林)康尼島-斯提威爾大道(Stillwell Avenue)、大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center)以及布朗士161街-洋基體育館站(Yankee Stadium)三處地鐵站，設第一批客服中心，此次開放的三處則為第二批，在今年年底，客服中心也將選址人流眾多的地鐵站，擴增至全市15處，其中包括時報廣場、曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)、皇后區74街-傑克森高地(74 St–Jackson Heights–Roosevelt Av)等站。

地鐵站 法拉盛 皇后區

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