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華埠勿街危樓恐釀災 緊急封鎖

記者張晨／紐約報導
該建築外牆部分向外突出，與其連結的部分公寓窗戶旁出現了大面積裂縫。(記者張晨╱攝影)
該建築外牆部分向外突出，與其連結的部分公寓窗戶旁出現了大面積裂縫。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠勿街(Mott St.)111號一棟六層商住樓宇3月1日下午發生部分牆體墜落事故，市樓宇局(DOB)接到舉報電話，隨後轄區市警五分局與市消防局接連趕到現場，發現外牆體部分已向外凸出，與其連結的部分公寓窗戶旁出現了大面積裂縫，緊急封街。至晚間，現場應急工作基本結束，樓內居民也由紅十字會工作人員接走，安排臨時入住酒店。

影音來源：記者張晨

市警與市消防局表示，事件發生在當日下午1時30分左右，該建築外牆體有磚塊掉落，民眾發現後致電樓宇局反應；根據現場情況，外牆已經開始脫離本身的建築架構，若非住戶或細看很難發現，外牆已經突出。

警方將堅尼路至喜士打街(Hester St.)路段的勿街全線封閉，藥房、餐飲以及停車場等均受影響。不少華裔民眾到藥房取藥被警員攔下，但因患病急需藥物而接連發生爭執，最後現場不得不和藥房溝通，派人將藥送至街口；下班的通勤者也不能進入停車場取車，只能在寒風中等待；人流車流均受限。

不少華裔民眾到藥房取藥被警員攔下。(記者張晨/攝影)
不少華裔民眾到藥房取藥被警員攔下。(記者張晨/攝影)

目前，市消防局協同樓宇局的檢查人員對該建築24個單位進行結構穩定性檢查，現場不僅牆體外傾，還發現牆外的防火梯生鏽損毀，樓道台階部分脫落，阻礙住戶的通行。

檢查人員指磚石脫落，認為建築有倒塌風險。家住勿街115號的陳女士表示，下午事發時她不得不被疏散到樓外，站在街上數小時後才得以回家，鄰近的兩棟樓都發生過火災，且多次施工，不知111號的樓體情況是否也受此影響。暫時沒有人員傷亡報告，樓內居民也被疏散，指示等待樓宇局進一步通知。

當日下午，附近居民外出、入內均有市警檢查、護送。(記者張晨╱攝影)
當日下午，附近居民外出、入內均有市警檢查、護送。(記者張晨╱攝影)

當晚，事發的勿街路段，南至堅尼路，北至喜士打街仍有封鎖線，但封鎖路段南口已有民眾步行進出，只要告知值守的警察要去封鎖線內何處即可。封鎖路段的北部則依舊不允許進入，範圍從該樓前至勿街交喜士打街路口。位於「半封鎖」區域內的東來大酒家工作人員告訴記者，酒樓的晚餐生意沒受影響。但位於該建築對面的和平飯店，門前的封鎖持續整個下午，所有客人都無法進入。

記者在場時，樓宇局工作人員正用吊車在該樓門前擺放水泥隔離路障，從擺放位置看，應會在解除封鎖後為門前的勿街路段保留一條行車道，僅封閉門前人行道和一小部分馬路。據猜測，111號與其隔壁建築，事發時正進行裝修，施工不當也許是造成事故的原因之一。

事發樓宇(一樓為博士眼鏡)已完全斷電熄燈，接受檢查。(記者許君達／攝影)
事發樓宇(一樓為博士眼鏡)已完全斷電熄燈，接受檢查。(記者許君達／攝影)

在現場負責引導安置居民的紅十字會工作人員，大約於晚7時左右完成工作、撤離現場。按照流程，樓內24個單元的居民將被臨時安置在酒店居住，等待樓宇局的檢查和維修。社區人士陳家齡表示，通常，紅十字會的臨時安置酒店最多能住一周，此後還需根據檢查結果再行決定安置方案，如果只是外牆問題，修復將會較快，但如果存在結構問題，居民則可能要等待較長時間才能回家。

事發樓宇門前的路段夜間仍封閉，行人車輛無法進入。(記者許君達／攝影)
事發樓宇門前的路段夜間仍封閉，行人車輛無法進入。(記者許君達／攝影)
封閉路段南半部雖還有封鎖線，但從下午開始已不阻止行人進出。(記者許君達／攝影)
封閉路段南半部雖還有封鎖線，但從下午開始已不阻止行人進出。(記者許君達／攝影)

警察 華埠 曼哈頓

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