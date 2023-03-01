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交通維權組織致信州議會 要求增加非高峰時段地鐵班次

記者和釗宇╱紐約即時報導
多個通勤維權組織致信州參眾兩會領導層，要求州議會給大都會運輸署(MTA)每年增加3億元撥款，用於增加非高峰時段地鐵、公車和鐵路的運營班次。（記者和釗宇 / 攝影）
多個通勤維權組織致信州參眾兩會領導層，要求州議會給大都會運輸署(MTA)每年增加3億元撥款，用於增加非高峰時段地鐵、公車和鐵路的運營班次。（記者和釗宇 / 攝影）

多個通勤維權組織3月1日致信州參眾兩會領導層，要求州議會給大都會運輸署(MTA)每年增加3億元撥款，用於增加非高峰時段地鐵、公車和鐵路的運營班次。

交通替代(Transportation Alternatives)、乘客聯盟(Riders Alliance)等15個交通維權組織在寄給州眾議長希士提(Carl Heastie)和州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)的信中表示，「當下的投資將有助於避免未來因緊急情況而投入的更多資源，創造一個能夠自我維持的交通系統。」

州長霍楚(Kathy Hochul)此前提出在預算案中提出每年為MTA增加撥款13億元，其中8億元來自於調漲工資稅中的大都會區域通勤稅(Metropolitan Commuter Transportation Mobility Tax)，另外5億元則寄望於紐約市撥款，交通維權組織則認為應該在此基礎上再增3億元撥款，增加非高峰時段車次。

信中表示，「在非高峰時段許多服務業者需要通勤，增加非高峰時段的車次將吸引更多乘客，並增加安全性，讓公共交通系統更公平，同時幫助紐約適應和減輕氣候變遷帶來的影響。」

大都會 MTA 地鐵

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